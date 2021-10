Zeichen setzen für Gendergerechtigkeit – Vitra schreibt die Designgeschichte neu Für die aktuelle Ausstellung «Here We Are!» untersuchte das Museum die eigene Sammlung auf Werke von Frauen und stellte fest: «Wir haben mehr Designerinnen, als wir dachten.» Vivana Zanetti

Die zeitgenössische Designerin Julia Lohmann im «Department of Seaweed Studio»: Sie erforscht Meeresalgen als neues, nachhaltiges Material. Foto: Petr Krejci (Victoria and Albert Museum, London, 2013)

Jetzt setzt sich auch das Vitra Design Museum mit der Thematik auseinander: Die neue Ausstellung im Haus «Here We Are! Frauen im Design 1900 – heute» widmet sich den Gestalterinnen in der eigenen Sammlung. Dabei steht die Bedeutung der Frauen für die Entwicklung der Branche in den letzten 120 Jahren im Fokus. Im Frank-Gehry-Gebäude begegnet man bis zum März 2022 viel beachteten Objekten und den Namen und Geschichten ihrer oft weniger beachteten Erschafferinnen.

Der Name ihres Kollegen – Le Corbusier – klingt vielen vertrauter im Ohr als ihr eigener: Die Designerin Charlotte Perriand begann 1927 24-jährig im Pariser Atelier des schweizerisch-französischen Architekten an der Rue de Sèvres 35 zu arbeiten. Die meisten Möbeldesigns aus dem Le-Corbusier-Studio der folgenden zehn Jahre stammen von ihr. So zum Beispiel die ersten Stahlrohrdesigns der Linie « Équipement de l’habitation» (1928–29). Foto: Norman Rice, © Archives Charlotte Perriand, Paris

Auf stilvolle Weise geht die Ausstellung der Frage nach, warum Frauen als Designerinnen oft im Schatten ihrer männlichen Kollegen standen. Zusammen mit dem diesjährigen Jahresthema des Schaudepots «Spot On. Designerinnen in der Sammlung» möchte das Vitra mit «Here We Are!» ein Zeichen setzen: Auch Designmuseen sollen sich in Zukunft kritisch mit den eigenen Beständen auseinandersetzen, heisst es vonseiten des Hauses gegenüber der BaZ. Für die Ausstellung untersuchte das Museum die eigene Sammlung auf Werke von Gestalterinnen. Dabei hält es drei Dinge fest: