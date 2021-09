Basler Pizzakette geht nach Zürich – «Vito zieht es in die bevölkerungsreichste Schweizer Stadt» Die Basler Pizzeria Vito wagt mit ihrer fünften Filiale den Sprung nach Zürich. Am Hauptbahnhof will sie Anfang 2022 ein neues Restaurant eröffnen. Dorothea Gängel

Ein Riesenerfolg: Die Pizza am Meter kommt nach Zürich. Foto: Claudia Link

Vier Freunde gründeten vor vier Jahren in Basel die Pizzakette Vito. Diesen März haben sie ihre vierte Filiale auf der Passerelle des Bahnhofs SBB eröffnet. Für Anfang 2022 planen sie nun die Expansion nach Zürich: An der Europaallee, dem neuen Viertel gleich neben dem dortigen Hauptbahnhof, will Vito sein fünftes Lokal eröffnen.

Weiter nach der Werbung

«In Zürich tummelt sich täglich ein vielfältiges Publikum, das den Verkehrsknotenpunkt mitten in der bevölkerungsreichsten Schweizer Stadt frequentiert. Genau diese Diversität ist es, die Vito zu der Expansion nach Zürich bewegt», erklärt Philippe Hersberger, einer der Vito-Gründer.

«Wir konnten alle hundert Mitarbeiter, die bei uns bleiben wollten, durch das Mittel der Kurzarbeit halten.» Philippe Hersberger, Vito-Mitgründer

Das Angebot in der neuen Zürcher Filiale wird identisch sein wie in Basel: Es gibt die Pizza am Meter, und zwar im Restaurant oder als Take-away an 365 Tagen im Jahr. Auch die Pandemie hält Vito nicht von der Expansion ab. Denn die Kette hat durch das Coronavirus keinen anhaltenden Dämpfer erhalten. «Wir konnten alle hundert Mitarbeiter, die bei uns bleiben wollten, durch das Mittel der Kurzarbeit halten», sagt Hersberger.

Die Gründer freuen sich auf die neue Challenge. Foto: Claudia Link

Die erste Vito-Pizzeria öffnete 2017 im Basler Quartier Gundeldingen. Mitgründer der Kette sind Francesco Ruinelli und Kris Wiegand von Pizza Bros in der Markthalle sowie Lukas Riesen, der zusammen mit Hersberger die ehemalige Hinterhofbar besass.

Fehler gefunden?Jetzt melden.