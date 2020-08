Für alle Fälle Infos einblenden

Die Baloise Bank SoBa hat in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres besser abgeschnitten als in der Vergleichsperiode des Vorjahrs. Nur wegen einer Sonderrückstellung von knapp fünf Millionen lag das Ergebnis am Schluss tiefer bei knapp neun Millionen Franken. Neu werden Bankdienstleistungen schweizweit auch über die Generalagenturen der Basler Versicherungen angeboten. Im Gegenzug kommt es zu einer Restrukturierung. Konkret soll das Niederlassungsnetz der Bank redimensioniert werden, wie am Semestergespräch der Baloise bestätigt wurde. Seit Anfang Juli steht Kunden auch ein neuer E-Banking Messenger zur Verfügung. Dieser ist in der Banking App integriert. Baloise spricht von einer sicheren, ergänzenden Kommunikation zwischen Bank und Kunde. (kt)