Erstmals haben sich die nationalen olympischen Wintersportverbände zusammengeschlossen. Ein prominenter Unterstützer ist der Präsident von Swiss Ski – und Abfahrtsweltmeister 1993 –, Urs Lehmann. Gleichzeitig machen die Verbände gemeinsam Druck. Zehntausende ihrer Mitglieder stellten sich hinter gemeinsame Winterspiele, heisst es im Brief: «Die Einbindung der olympischen Wintersportverbände von Beginn an hat es so bisher noch nie gegeben.»

Die Spiele würden dezentral organisiert. Nach dem Prinzip: Kooperation statt Kantönligeist. Im Brief heisst es dazu, das Ziel sei, dass der gesamte Schweizer Sport und möglichst viele Bereiche der Gesellschaft von den Winterspielen profitieren sollen.



Dies wiederum bedeutet, dass keine lokalen Konzepte mehr verfolgt werden. Damit würde erstmals die gesamte Wintersport-Nation Schweiz kandidieren. Das könnte heissen: Bobrennen in St. Moritz, Herrenabfahrt am Lauberhorn und Super-G der Damen im Wallis. Eishockey würde in den grossen Arenen der Städte gespielt.