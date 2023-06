«700 Joor Zunzge» – Vincent Gross und Marc Amacher sollen für Stimmung sorgen Am Montag hat das OK des Zunzger Dorffests das musikalische Programm für die dreitägige Jubiläumsfeier veröffentlicht. Lea Buser

Der Basler Künstler Vincent Gross wird am Zunzger Dorffest auftreten. Foto: Dominik Beckmann

Unter dem Motto «Sagehaft» soll vom 25. bis zum 27. August das Dorffest «700 Joor Zunzge» steigen. Am Montag hat das Organisationskomitee nun das musikalische Programm bekannt gegeben. Auftrumpfen will es mit dem Basler Sänger Vincent Gross, der in der Schweiz bereits zwei Nummer-eins-Hits hatte und auch schon in den Top vier der deutschen Albumcharts landete.

Vincent Gross habe sich in den letzten Jahren zu einer festen Grösse der deutschsprachigen Pop-Schlager-Landschaft entwickelt, «am Dorffest in Zunzgen feiert er quasi ein Heimspiel», schreibt das Komitee. Sein Auftritt am Samstag, 26. August, soll von 18 bis 19.30 Uhr auf dem Festplatz zur wysse Frau – dem Dorfplatz – stattfinden.

Weiter freut sich das OK darüber, den Berner Oberländer Marc Amacher für das Dorffest gewonnen zu haben. Auch er konnte sich in Deutschland bereits einen Namen machen, so hat er es 2016 in der Castingshow «The Voice of Germany» bis ins Final geschafft. «Amacher macht nicht Musik, er ist Musik», heisst es in der Medienmitteilung.

Blues, Boogie-Woogie und Rock ’n’ Roll in Kombination mit einer rauchigen Stimme: Marc Amacher. Foto: Zunzgen 2023

Eine Mischung aus Blues, Boogie-Woogie und Rock ’n’ Roll in Kombination mit Amachers rauchiger Stimme soll den Feiernden am Samstagabend einheizen. Der Künstler wird im Rockpalast am Sperrmattweg ab 22.30 Uhr auftreten.

Nicht nur am Samstag herrscht in Zunzgen Ausnahmezustand: Auch an den anderen Tagen ist für musikalische Unterhaltung gesorgt.

In Step, Take off, Black Boots oder auch Groovepack bezeichnet das OK als lokale Aushängeschilder. National bekannt sind die Bands The JB Ramblers, The Two Romans oder Uelis Family Band. Auch Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland werden auf der Bühne stehen: Hühnerbach Musi, Makatumbe oder The Trouble Notes.

Die Band Sunfire, die Musik im Western-Folk-Stil macht, wird extra aus den Niederlanden anreisen. DJ White, DJ Bougey und DJ Sunny sollen sich um den passenden DJ-Sound kümmern.

Neben den grösseren Acts enthält das musikalische Programm auch Auftritte des Musikvereins Zunzgen, der Musikschule Sissach, der Schwyzerörgeli-Grossformation Tschoppenhof oder des Jodlerklubs Farnsburg-Gelterkinden. Die Auftrittszeiten der musikalischen Gäste sind nun online abrufbar.

