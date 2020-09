Konkurs von Öko-Unternehmen – Villa von Firmenjongleur wird zwangsversteigert Der unter Betrugsverdacht stehende Laurent Helfrich hinterlässt im Berner Oberland einen Schuldenberg. Derweil läuft seine Masche unter neuem Namen weiter. Adrian Hopf-Sulc

Von der eigenen Firma finanziert: Die Villa des gestrauchelten Unternehmers Laurent Helfrich in Oberhofen. Foto: Adrian Moser

Mittwoch im Sitzungszimmer 0.235 des Betreibungsamts Oberland in Thun: Eine nicht so recht ins Ortsbild passende Villa an der Blochstrasse 40 in Oberhofen wird an den Meistbietenden verkauft. Im Anwesen mit dem Namen Bijou Suisse befindet sich unter anderem eine Garage für vier Autos, ein Wellnessbereich mit Schwimmbad, Whirlpool, Hammam und Sauna sowie ein Partyraum mit Bar. Zudem lockt die Aussicht auf Thunersee und Niesen.