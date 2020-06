Sonnenreicher Mai – Viertwärmster Frühling seit 1755 Ein äusserst sonnenreicher Mai bringt das Jahr 2020 auf Rekordkurs. Ambros Werner

Gute Stimmung am Rhein: Die Menschen geniessen trotz Corona das schöne Wetter. Foto: Kostas Maros

Nach einem trüben, kühlen und verregneten Start in den letzten Frühlingsmonat wurde in der zweiten Maihälfte Hochdruckeinfluss wetterbestimmend. In der Endabrechnung war der diesjährige Basler Wonnemonat so sonnenreich wie seit 2011 nicht mehr. Die übliche Sonnenscheindauer wurde um ein Drittel übertroffen.