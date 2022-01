Pisa-Vergleich zum Klimawandel – Vier von zehn Schülern in der Schweiz können den Klimawandel nicht erklären

Bildung hat einen Einfluss auf die Zahlungsbereitschaft für Klimaschutz Infos einblenden

Wenn die Schweiz ihre Klimaziele erreichen will, lohnt es sich, in die Bildung zu investieren. Denn mit einer besseren Bildung steigt die Bereitschaft, freiwillig etwas zu leisten, um das Klima zu schützen.

Das ist das Resultat einer repräsentativen Klima-Umfrage von Tamedia und 20 Minuten vom Spätherbst 2021. In der Umfrage wurde die freiwillige Zahlungsbereitschaft erfragt: Beim Fliegen, Autofahren, Heizen, Fleischessen und Kleiderkaufen.

Besonders deutlich zeigte sich der Effekt bei den Kosten fürs Benzin. Insgesamt gaben 43 Prozent aller Befragten an, dass sie nicht bereit seien, freiwillig mehr für eine 80-Franken-Tankfüllung zu zahlen. Und 24 Prozent willigten bloss in geringfügige zusätzliche Zahlungen von maximal 10 Franken ein. Bei den Befragten, die eine obligatorische Schule abgeschlossen haben, sind diese ablehnenden Werte besonders hoch. 51 Prozent, also die Mehrheit, sind zu gar keiner freiwilligen Zahlung bereit und 28 Prozent nur zu geringfügigen.

Ganz anders bei den Befragten mit Universitäts- oder Fachhochschulabschluss. Da gaben lediglich 24 Prozent an, nicht freiwillig mehr fürs Benzin zahlen zu wollen. Und 22 Prozent würden nur wenig mehr zahlen wollen.

Wie stark der Einfluss des Bildungsgrads auf die freiwillige Zahlungsbereitschaft ist, lässt sich anhand der Umfrage nicht sagen. Sicher ist, dass die Höhe des Einkommens die Zahlungsbereitschaft ebenfalls beeinflusst. Einkommen und Bildung wiederum sind stark gekoppelt. Dies gilt auch für die Parteisympathie und Bildung. (bal)