Tragödie in den Alpen – Vier Tote bei Lawinenunglück nahe dem Mont Blanc Mehrere Menschen sollen zudem verletzt worden sein. Laut den französischen Behörden laufen die Rettungsarbeiten im Gebirge noch.

Der Mont Blanc ist der höchste Berg der Alpen – und gilt als einer der gefährlichsten Berge überhaupt. Foto: Patrick Gardin (AP/Keystone/Archiv)

Bei einem Lawinenabgang in den französischen Alpen in der Nähe von Chamonix starben mindestens vier Menschen. Mehrere Personen seien ausserdem nach ersten Erkenntnissen verletzt worden, schrieb Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin am Sonntagnachmittag auf Twitter. Die Rettungsarbeiten seien noch im Gange. Laut Frankreichs Präsident Emmanuel Macron steckten noch Menschen im Schnee fest.

Die Lawine ging Darmanin zufolge gegen Mittag am Armancette-Gletscher in der Nähe des Mont Blanc an der französisch-italienischen Grenze nieder. Der Mont Blanc (auch Montblanc geschrieben, italienisch Monte Bianco, auf Deutsch «Weisser Berg») ist der höchste Berg der Alpen. Darmanin dankte den Rettungskräften. Er gedenke der Opfer und ihrer Angehörigen. Auch Macron gedachte der Opfer und ihrer Familien.

SDA/fal

