Kolumne von Christoph Eymann - Vier statt fünf Basler Sitze im Nationalrat – und jetzt?

Die 200 Nationalratssitze werden nach Bevölkerungszahl auf die Kantone verteilt. Im Bild: Der Nationalrat w ährend der AHV-Debatte in der Sommersession der eidgenössischen Räte im letzten Juni in Bern. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Die 200 Nationalratssitze werden nach Bevölkerungszahl auf die Kantone verteilt. Weil Basel-Stadt bevölkerungsmässig wächst, aber weniger stark als andere Kantone, geht ein Sitz verloren. Diese «Spielregeln» stehen in der Bundesverfassung.

Nachdem amtlich bestätigt wurde, was man in Basel geahnt hat, führt eine Aufregung bei verschieden Politikerinnen und Politikern zu abenteuerlichen Ideen und Forderungen. Da wird auf die Wirtschaftskraft des Stadtkantons im Vergleich zu derjenigen anderer Kantone hingewiesen. Ein neuer Zuteilungsmassstab soll dieses Kriterium berücksichtigen.

Um die Basler Stimme im Ständerat zu stärken, sollen Uri und Glarus je einen Sitz an beide Basel abgeben. Diese Forderungen sind nicht nur abenteuerlich, sie sind nicht realisierbar und kontraproduktiv.

Diese Begehren können in der Restschweiz so interpretiert werden, dass es Basel-Stadt mit der Einhaltung der Bundesverfassung nicht so ernst ist. Kaum gefällt den Baslern etwas nicht, sollen die Spielregeln zulasten anderer und zum eigenen Vorteil geändert werden. Weshalb sollen Uri und Glarus, die niemals freiwillig auf einen ihrer beiden Ständeratssitze verzichten würden, dazu gezwungen werden? Eine Forderung ohne Erfolgschancen.

Die entstandene Aufregung basiert auch auf der immer wieder gehörten Behauptung, Basel und die Nordwestschweiz hätten in Bundesbern zu wenig zu sagen. Unsere Bedeutung sei gering. Ich teile diese Ansicht nicht. In erster Linie vertritt jedes Nationalratsmitglied die Interessen der eigenen Partei und damit der eigenen Wählerschaft. Natürlich ist es wichtig, kantonale Interessen zu unterstützen. Doch was sind «kantonale Interessen»? Dafür gibt es keine genaue Definition.

Für mich war die Ablehnung der Konzernverantwortungsinitiative im Interesse des Kantons. Die vier anderen Basler Nationalratsmitglieder sahen das nicht so und stimmten dafür. Sachgeschäfte, die ausschliesslich Basel-Stadt betreffen, sind äusserst selten. Vor ein paar Jahren haben die Parlamentsmitglieder der Region Geschlossenheit bewiesen; es ging um Bundesgelder für die Rheinhäfen. Wenn immer alle Parlamentsmitglieder aus Basel-Stadt gleich stimmen würden, würde der Sitzverlust eine Schwächung bedeuten, in der Realität ist das aber nicht so.

Als engste Verbündete müssen Aargau, Basel-Landschaft und Solothurn gewonnen werden, die alle einen engen Bezug zu Basel haben.

Wenn es um die Steigerung der Bedeutung des Stadtkantons und um die Erhöhung der Chancen, Basler Anliegen durchzubringen, geht, gibt es andere Möglichkeiten, als larmoyant Unrealistisches zu fordern. Beispiele dafür: Wir brauchen Allianzen innerhalb und ausserhalb der Politik. Als engste Verbündete müssen Aargau, Basel-Landschaft und Solothurn gewonnen werden, die alle einen engen Bezug zu Basel haben.

Die vier Kantone verfügen über 33 Sitze in der grossen Kammer. Wir führen gemeinsam die Fachhochschule Nordwestschweiz. Hier bestehen Gemeinsamkeiten. Allerdings führt die jüngste Entwicklung, Gymnasiasten aus den drei Kantonen in Basel nicht mehr zuzulassen, in die falsche Richtung.

Die Universität gehört in einzelnen Bereichen zur internationalen Spitze. Mit zusätzlichen Mitteln ist es möglich, noch attraktiver zu werden für Studierende aus anderen Kantonen.

Um unser Kulturangebot beneiden uns viele. Wir können gezielt und koordiniert die Bevölkerung anderer Kantone einladen, Ausstellungen zu besuchen, und ihnen darüber hinaus etwas bieten.

Eine noch grosszügigere Förderung von Start-ups wirkt anziehend für junge Firmen aus der übrigen Schweiz.

Der Basel-Bezug der Studentin aus der Ostschweiz, des Ausstellungsbesuchers aus der Westschweiz und der Firmengründerin aus der Zentralschweiz verhelfen Basel zu Sympathiegewinn in deren Kantonen. Das ist die bessere Reaktion auf den Sitzverlust, als zu jammern und Entgegenkommen anderer zu fordern. Solche Aktivitäten können auch positive Auswirkungen auf die Bereitschaft zur Unterstützung von Basler Anliegen im Bundeshaus haben.

