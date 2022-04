Die Aufstellungen I

Wir beginnen wie immer mit den Gästen, wie schon angekündigt, ist Morandi der Zehner. Weiterhin abwesend ist Petar Pusic, der an Long Covid leidet. Auch die langzeitverletzten Georg Margreitter und Tomas Ribeiro fehlen, zu ihnen gesellten sich in den letzten Wochen Kaly Sène und Sangbin Jeong. Damit mangelt es Trainer Contini vor allem in der Offensive an Optionen, einziger Stürmer auf der Bank ist Riascos.