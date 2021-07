Busse für Basler Corona-Schummler – Vier positive Fälle: Nachtclub soll Leute ohne Zertifikat reingelassen haben Trotz strengen Sicherheitsmassnahmen ist es in einem Basler Partylokal zu Corona-Fällen gekommen. Das Gesundheitsdepartement geht davon aus, dass sich die Betreiber nicht an die Regeln gehalten haben. Benjamin Wirth

In der Schweiz dürfen nur getestete, geimpfte oder genesene Menschen in einen Club. Symbolfoto: Keystone

Die Nachtschwärmer haben ihr Zuhause zurück. Seit ein paar Wochen empfangen die Partylokale im ganzen Land wieder Gäste. Dabei schreibt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) strenge Massnahmen vor, um Neuinfektionen mit dem Coronavirus zu vermeiden: Eintritt erhält nur, wer ein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen kann.

In Basel tauchten in der letzten Woche dennoch vier positive Fälle auf, die alle mit demselben Event in Verbindung stehen. Ausserdem lassen die Neuinfektionen Zweifel aufkommen, ob die Schutzvorkehrungen korrekt umgesetzt worden sind.