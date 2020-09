Bis zu 10’000 Franken Busse – Vier mutmassliche Quarantäne-Brecher in Basel entdeckt Wer aus einem Risikogebiet in die Schweiz zurückkehrt, muss zehn Tage zu Hause in Quarantäne bleiben. Doch es halten sich offenbar nicht alle daran. Ein Fall wurde bei der Basler Staatsanwaltschaft verzeigt. Simon Bordier , Thomas Gubler

Wer aus einem Risikogebiet in die Schweiz zurückkehrt, muss sich für zehn Tage in häusliche Quarantäne begeben. Andernfalls drohen hohe Bussen. (Symbolbild) Foto: Simon Bordier

In der Schweiz werden erste Fälle von Personen bekannt, die sich nicht an die Quarantäneregeln halten und in der Folge gebüsst werden. Und dabei geht es nicht um kleine Summen, wie das Beispiel eines 44-jährigen Mannes aus dem Kanton Zürich zeigt: 2000 Franken Busse zuzüglich 750 Franken Bearbeitungsgebühr kommt ihn ein Spaziergang zu stehen, den er regelwidrig während der Quarantänezeit absolviert hatte. Denn eigentlich hätte er nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet – in seinem Fall Serbien – während zehn Tagen strikt zu Hause bleiben müssen (Ausnahme: Arztbesuche).