Nach Flugzeugabsturz in Kolumbien – Vier Kinder überleben zwei Wochen im Amazonas Vier Kinder, die nach einem Flugzeugabsturz über dem kolumbianischen Regenwald vor 17 Tagen vermisst worden waren, sind lebend gefunden worden.

1 / 4 Die Cessna 206 war bereits am 1. Mai beim Überflug des Amazonas-Regenwaldes vom Radar verschwunden in der Nähe von San José del Guaviare, einer der grössten Städte im kolumbianischen Amazonasgebiet, verschwunden. Screenshot Twitter

«Nach mühsamer Suche durch unsere Streitkräfte haben wir die vier Kinder am Mittwoch lebendig wiedergefunden», erklärte Kolumbiens Präsident Gustavo Petro im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Die Kinder sind elf Monate sowie vier, neun und 13 Jahre alt. Ihre Mutter und zwei weitere Erwachsene kamen bei dem Flugzeugabsturz um Leben. Sie wurden vermisst und es bestand wenig Hoffnung, sie lebend zu finden.

Insgesamt 17 Tage wurden sie in der Nähe der Absturzstelle im Amazonas gesucht, wie die kolumbianische Zeitung «El Tiempo» schreibt. Am Tag zuvor hatten die Behörden die Leichen der drei Erwachsenen gefunden, die mit ihnen in einem kleinen Flugzeug unterwegs waren, das wegen eines Motorschadens ins Leere gestürzt war. Von den Geschwistern im Alter von 11 Monaten, 3, 9 und 13 Jahren fehlte jedoch jede Spur.

Die Cessna 206 war bereits am 1. Mai beim Überflug des Amazonas-Regenwaldes vom Radar verschwunden. Zu dem Zeitpunkt befand sie sich in der Nähe von San José del Guaviare, einer der grössten Städte im kolumbianischen Amazonasgebiet.

Da der Regenwald in dem Gebiet sehr dicht und schwer zugänglich ist, wurde zunächst aus der Luft nach der vermissten Maschine gesucht.

Doch erst am Montag erreichten die Rettungskräfte die Absturzstelle am Boden, wie der Leiter des örtlichen Zivilschutzes, German Camargo, der Nachrichtenagentur AFP sagte. Bergungsteams fanden am Absturzort angebissene Früchte aus dem Dschungel, weshalb sie auf Überlebende hofften.

AFP/sys

Fehler gefunden?Jetzt melden.