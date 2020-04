Sport in der guten Stube – Vier Kilogramm FC Basel Zum 125. Geburtstag des FC Basel hat Clubhistoriker Josef Zindel die Geschichte des Vereins zusammengefasst. Gerade in diesen Tagen, wo die Zukunft des FCB so ungewiss scheint, kann sich ein Blick zurück besonders lohnen. Tilman Pauls

Die 125-jährige Geschichte des FC Basel in einem Band.

Sportlicher Misserfolg, finanzielle Probleme und eine offensichtlich überforderte Vereinsführung. Es soll ja Fans des FC Basel geben, besonders die jüngeren, die angesichts der aktuellen Entwicklungen ihren Augen nicht mehr trauen. So haben sie ihren FC Basel noch nie erlebt. Dabei ist die 125-jährige Geschichte des Vereins, neben all den Erfolgen, auch geprägt von Krisen, Misswirtschaft und Niederlagen.

Wer sich das alles noch mal in Erinnerung rufen oder zum ersten Mal nachlesen will, der ist mit dem Buch «Die ersten 125 Jahre» bestens bedient. Zum 125-Jahr-Jubiläum hat Clubhistoriker Josef Zindel die «bewegte Geschichte des erfolgreichsten Schweizer Fussballclubs», so heisst es im Klappentext, detailliert und liebevoll zusammengefasst. Zwei Bücher, 640 Seiten, 4 Kilogramm Papier.

Im ersten Band gibt es 125 ausgewählte Beispiele, an denen die Geschichte des Vereins seit 1893 nacherzählt wird. Es geht um Meilensteine oder Persönlichkeiten. Zindel hat viele unterhaltsame Anekdoten verbaut, die er erzählt bekommen oder als BaZ-Journalist sowie Pressesprecher des Vereins selbst erlebt hat. Und für alle Freunde der Statistik befinden sich sämtliche Zahlen aus 125 Jahren FC Basel im zweiten Band. Jeder Spieler, jede Saison, jede Begegnung.

Das ist viel Stoff. Aber vielleicht ist es in diesen Tagen gar nicht so schlecht, wenn man sich vor Augen führt, was der Verein in den letzten Jahren schon alles überstanden hat. Und einen positiven Nebeneffekt hat das Ganze auch: Denn mit den 125 Franken, die das Buch kostet, hilft man dem Verein in der aktuellen Situation zumindest ein kleines bisschen.

Die BaZ-Serie «Sport in der guten Stube» gibt täglich Tipps für zu Hause, die dabei helfen sollen, die Corona-Zeit halbwegs sportlich zu überbrücken.