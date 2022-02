Zweiter Wahlgang – Vier Kandidierende rangeln um zwei Plätze in der Riehener Regierung Bis Mittwochabend konnten Kandidaturen für den zweiten Wahlgang in Riehen eingegeben werden. In diese Menschen setzen die Parteien ihre Hoffnung. Mirjam Kohler

Kirche und Politik sind in Riehen eng verbunden. Archivbild: Roland Schmid

Im ersten Wahlgang der Riehener Wahlen konnten noch nicht alle Plätze im Gemeinderat vergeben werden. Zu besetzen sind ein Sitz im Gemeinderat sowie das Gemeinderatspräsidium. Für beide Ämter wurde das nötige absolute Mehr bisher nicht erreicht. Bis Mittwochabend konnten sich Interessierte für die Ämter bei der Gemeinde melden. Diese Kandidaturen haben die Parteien bekannt gegeben:

Gemeindepräsidium: Christine Kaufmann, EVP

Christine Kaufmann will es wissen. Archivbild: Kostas Maros

Christine Kaufmann ist seit 2014 Gemeinderätin in Riehen und aktuell für Kultur, Sport und Umwelt verantwortlich. Nun will die Tierärztin mit Unterstützung der EVP, SP und Grünen ins Präsidium. Sie erreichte im ersten Wahlgang um den Thron am zweitmeisten Stimmen, musste sich die Stimmen aus dem sozialliberalen Lager aber teilen, was sich nun ändert. Sie geniesst bis weit ins bürgerliche Lager Unterstützung und gilt als treibende Kraft der Riehener EVP. 2020 kandidierte sie für die Basler Regierung.

Gemeindepräsidium: Daniel Albietz, Mitte

Gemeinderat Daniel Albietz hat einen Plan. Archivbild: Mischa Hauswirth

Daniel Albietz ist seit gut einem Jahr im Kantonsparlament und seit 2010 Gemeinderatsmitglied. Bisher ist der Jurist in Riehen zuständig für Finanzen, Liegenschaften und Wirtschaft. Jetzt möchte er ganz oben aufs Treppchen und Gemeindepräsident werden. Im ersten Wahlgang erzielte der konservative Evangelikale das beste Resultat, verpasste die Wahl aber deutlich. Seine Kandidatur wird vom bürgerlichen Block unterstützt, der aus der Mitte, SVP, LDP und FDP besteht.

Gemeinderat: Stefan Suter, SVP

Stefan Suter machte sich als Jurist einen Namen. Archivbild: Pino Covino

Auch der zweite bürgerliche Kandidat ist Anwalt. Im ersten Wahlgang trat er nicht für die Riehener Regierung an, wurde aber in den Einwohnerrat gewählt. Stefan Suter wurde als Politiker bekannt, als er 2020 für den Regierungsrat Basel-Stadt kandidierte. Daraus wurde nichts, dafür wurde er in den Grossen Rat gewählt. Er gilt als moderat und konservativ. Seine Kandidatur wird geschlossen vom bürgerlichen Block in Riehen getragen. Für Suter eine Bedingung – nachdem er 2020 zum Alleingang mit der SVP gezwungen war.

Gemeinderat: Edibe Gölgeli, SP

Edibe Gölgeli will in die Riehener Regierung. Archivbild: Florian Baertschiger

Edibe Gölgeli ist seit 2015 Grossrätin und wurde neu in den Riehener Einwohnerrat gewählt. Die Betriebsökonomin arbeitet als Abteilungsleiterin und ist Präsidentin der Begnadigungskommission des Grossen Rates. Sie gilt als gemässigte Sozialdemokratin und Brückenbauerin zwischen den politischen Lagern, die ihre ersten parteipolitischen Erfahrungen bei der Mitte sammelte. Im ersten Riehener Wahlgang erreichte sie das zweitbeste Resultat der nicht gewählten Linken.

