Ehemalige Häftlinge berichten – «Die vier Jahre Arxhof waren für mich Gold wert» Ehemalige Eingewiesene diskutieren über ihre Erfahrungen mit dem Baselbieter Massnahmenzentrum Arxhof. Thomas Dähler

Markus Prazeller (mit Mikrofon) diskutiert mit Arxhof-Leiter Francesco Castelli (links von ihm) und drei ehemaligen und einem aktuellen Eingewiesenen über ihre Erfahrungen. Foto: Pino Covino

Eigentlich hätte das Jubiläum «50 Jahre Arxhof» im letzten Jahr begangen werden sollen. Aber wie so vieles wurde damals auch dieses Vorhaben ein Opfer der Pandemie. Das Massnahmenzentrum für junge Erwachsene in Niederdorf, gegenüber Schloss Wildenstein, ist aber auch ein Jahr danach noch eine Feier wert. Und der Anlass am Donnerstagabend in der Kantonsbibliothek, als unter der Leitung von Markus Prazeller Arxhof-Leiter Francesco Castelli mit drei ehemaligen und einem aktuellen Eingewiesenen über ihre Erfahrungen im Massnahmenzentrum diskutiert, war schon mal ein hervorragender Auftakt. Unmittelbar vor der Diskussion wurde übrigens das Jubiläumsbuch «50 Geschichten für 50 Jahre Arxhof» mit Berichten ehemaliger Klienten präsentiert.