Geschäftsbericht 2019 – Das finanzielle Dilemma des FC Basel in vier Grafiken In seinem offiziellen Geschäftsbericht legt der FC Basel die Kennzahlen des Jahres 2019 offen, in dem er einen Rekordverlust von rund 20 Millionen Franken ausweisen muss. Die BaZ hat sich einige Eckdaten genau angeschaut. Tilman Pauls

Wenn es darum geht, die Personalkosten zu reduzieren, waren die Abgänge von Zdravko Kuzmanovic (links) und Kevin Bua (2. von links) aus unternehmerischer Sicht ein guter Tag für FCB-Präsident Bernhard Burgener (3. von links). Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Für die 1. Mannschaft des FC Basel geht es im Heimspiel gegen Neuchâtel Xamax (18.15 Uhr, St.-Jakob-Park) um Wiedergutmachung für das frustrierende 1:2 gegen den FC Lugano. Aber bekanntlich sind die sportlichen Probleme ja nur ein Aspekt in der angespannten Gemengelage des Vereins: Rund 20 Millionen Franken Verlust hat der Club für das Geschäftsjahr 2019 ausgewiesen. 18,7 Millionen Franken mussten aus der FC Basel 1893 Holding AG in die FC Basel 1893 AG überführt werden, die nur deswegen mit flüssigen Mitteln in der Höhe von 12,7 Millionen Franken ins Geschäftsjahr 2020 ging. Die in der Ära von Bernhard Heusler angehäuften Reserven waren damit bereits vor Corona nahezu aufgebraucht.