Jerusalem als Schauplatz – Vier Generationen und ein Doppelmord Alfred Bodenheimer, Professor für jüdische Studien in Basel, veröffentlicht seinen ersten Krimi mit einer neuen Ermittlerin – und an einem neuen Schauplatz. Christine Richard

Judaist und Krimiautor Alfred Bodenheimer. Foto: Samuel Schalch

Das ist natürlich ein Coup. Vor 125 Jahren legte Theodor Herzl in Basel gedanklich den Grundstein für einen «Judenstaat» – und just im Jubiläumsjahr 2022 erscheint ein neuer Israel-Krimi. Alfred Bodenheimer, Professor für Jüdische Literatur- und Religionsgeschichte in Basel, veröffentlicht seinen ersten Jerusalem-Krimi. Einen Krimi, der im Grunde kein Krimi ist, sondern eine jüdische Familiengeschichte plus Lovestory plus Corona-Lockdown plus Schwulenpaar plus Korruption plus sexuelle Belästigung plus Kompetenzstreit zwischen Polizei und Geheimdienst plus Wohnraumknappheit, Hundeliebe, Nahostkonflikt, Online-Poker und Pessachfest. Mehr geht nicht.