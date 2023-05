Rotblau weltweit – Vier Ex-Basler steigen ab Jean-Paul Boëtius, Kemal Ademi, Charles Pickel und Nasser Djiga müssen allesamt den Gang ins Unterhaus antreten. Simon Tribelhorn

Für Jean-Paul Boëtius (l.) war es eine Saison zum Vergessen. Foto: Keystone

Deutschland

Nach dem 1:1 gegen Bochum ist Jean-Paul Boëtius mit Hertha Berlin aus der Bundesliga abgestiegen. Der Abstieg besiegelt eine äusserst schwierige Saison des Holländers, welcher bereits zwei längere Ausfälle wegen eines Hodentumors und einer Schulterverletzung zu beklagen hatte. Gegen den VFL Bochum wurde der 29-Jährige in der zweiten Halbzeit beim Stand von 1:0 für die Berliner eingewechselt und musste zusehen, wie Bochum in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte und damit die «Alte Dame» ins Verderben stürzte. In 20 Einsätzen gelang Boëtius in dieser Saison weder ein Tor noch ein Assist.



Auch Kemal Ademi muss den Gang ins Unterhaus antreten: Mit dem SV Sandhausen steigt der 27-Jährige nach der 1:2-Niederlage gegen Heidenheim in die dritte Bundesliga ab. Auch für den Ex-FCB-Stürmer war diese Saison eine zum Vergessen. Nach seinem Wechsel aus Russland im vergangenen Sommer sass er meist nur auf der Bank, in 15 Einsätzen erzielte er lediglich ein Tor.



Den Klassenerhalt feiern durfte hingegen Felix Gebhardt an diesem Wochenende mit dem Halleschen FC in der dritten Liga. Die FCB-Leihgabe stand beim 2:0-Heimsieg gegen Rot-Weiss Essen wie gewohnt im Tor und half dabei, den Abstieg aus dem deutschen Profifussball zu verhindern.



Chile

Nach seinen jüngsten Leistungen bei Audax Italiano gibt es Gerüchte um eine mögliche Rückkehr von Marcelo Diaz in die chilenische Nationalmannschaft. Obwohl der 36-Jährige mit seinem Verein derzeit nur den zehnten Tabellenplatz belegt, habe er das Interesse des chilenischen Nationaltrainers Eduardo Berizzo geweckt, schreibt die chilenische Ausgabe der Sportzeitung «AS». Sein letztes Spiel für Chile absolvierte Diaz im September 2017 gegen Bolivien im Rahmen der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018.



Frankreich

Nach zweimonatiger Verletzungspause ist Breel Embolo wieder ins Kader der AS Monaco zurückgekehrt. Der 26-Jährige kam beim 0:0 gegen Lille und bei der 1:3-Niederlage gegen Lyon zu zwei Kurzeinsätzen.



Mit der 1:2-Heimniederlage gegen Dijon war klar, dass auch Nîmes Olympique mit Nasser Djiga absteigen wird. In der Saison 2020/21 war der Club der FCB-Leihgabe noch in der höchsten französischen Liga vertreten, jetzt müssen die Südfranzosen den Gang von der Ligue 2 in die semiprofessionelle Liga «National» antreten.



Italien

Die Liste der Absteiger nimmt noch kein Ende: Auch für Charles Pickel und die US Cremonese ist die Zeit in der Serie A nach einer Saison schon wieder vorbei. Die 1:5-Klatsche gegen Bologna besiegelte den Abstieg in die Serie B. Für Cremonese war die erste Saison in der höchsten italienischen Spielklasse eine regelrechte Achterbahnfahrt, in der Meisterschaft gewann man bisher lediglich vier Spiele, in der Coppa Italia erreichten die Lombarden hingegen sensationell den Halbfinal.



Österreich

Strahinja Pavlovic und Noah Okafor durften am Sonntag mit Red Bull Salzburg die österreichische Meisterschaft feiern. Die Salzburger gewannen ohne den verletzten Okafor mit 2:1 gegen Sturm Graz und vollendeten damit den zehnten Meistertitel in Serie. Albian Ajeti fehlte bei Graz ebenfalls verletzt.



Peru

Carlos Zambrano ist mit Alianza Lima weiterhin unangefochtener Tabellenführer. Im Nachholspiel gegen Deportivo Municipal gelang dem Innenverteidiger vergangene Woche gar ein Doppelpack. Alianza lag nach der Pause 0:1 hinten, doch die beiden Tore des 33-Jährigen in der 61. und der 85. Minute sorgten für die Wende und gleichzeitig für den 2:1-Endstand.

Spanien

Im Kampf gegen den Abstieg gelang dem FC Valencia ein wichtiger 1:0-Sieg gegen Real Madrid. Eray Cömert stand dabei zum ersten Mal seit Mitte März wieder in der Startelf und sorgte mit allen Mitteln dafür, ein gegnerisches Tor zu verhindern: In der 69. Minute spielte er bei einem Real-Angriff einen im eigenen Strafraum liegenden Ball auf den eigentlichen Spielball und brachte so Vinicius Junior um eine aussichtsreiche Hereingabe. Der Innenverteidiger wurde für diese Aktion verwarnt.



USA/Kanada

Sowohl für Xherdan Shaqiri als auch für Raoul Petretta ist die diesjährige MLS-Saison bisher gewaltig misslungen. Nach 14 Runden steht Shaqiri mit Chicago Fire auf dem vorletzten Platz der Eastern Conference, Petretta ist mit Toronto gar Tabellenletzter. Der Italiener kehrte vergangene Woche nach einer einmonatigen Verletzungspause zurück und stand beim 0:0 gegen die New York Red Bulls und bei der 0:1-Niederlage am Sonntag gegen Austin wieder in der Startformation. So auch Shaqiri, der beim 3:3 gegen Atlanta zum fünften Mal in dieser Saison während 90 Minuten auf dem Feld stand, jedoch immer noch auf sein erstes Tor wartet.



Vereinigte Arabische Emirate

Matias Palacios steht mit Al Ain im Final des League Cup. Beim 4:1-Hinspielsieg gegen Al Nasr erzielte der Argentinier das 2:0 und damit sein zweites Tor für Al Ain. Das Rückspiel verlor seine Mannschaft mit 0:1.

Fehler gefunden?Jetzt melden.