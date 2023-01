Millionenpublikum für Anti-Coach – «Vielleicht seid ihr die einzigen Freunde eures Chefs» Der südafrikanische Komiker Masood Boomgaard parodiert in seinen Tiktok-Clips die Ratschläge von Lebenshilfe-Coachs. Das Netz ist begeistert. Andreas Tobler

Ein bärtiger Mann mit Sonnenbrille sitzt in einer Urwaldlandschaft und verkündet mit schwerem indischem Akzent, was er an Botschaften direkt aus dem Universum empfangen haben will. Eine dieser Botschaften beschäftigt sich mit den Tagen, an denen alles schiefläuft. Da helfe nur eines, sagt der Bärtige: aufgeben. Einige Tage seien nun mal so «verfickt», dass sie sich nicht «entficken» liessen. «Geh nach Hause, schlaf dich aus, und versuch es am nächsten Tag erneut.»

Im Internet ist der Clip ein Hit: Millionenfach wurde er auf Tiktok angeschaut. Also auf jener Plattform, auf der sich uns dauernd irgendwelche Coachs mit ihren Weisheiten in gekauften Posts oder mithilfe der Algorithmen aufdrängen. Gespielt wird der Clip von Masood Boomgaard, einem südafrikanischen Komiker, der für seine Lebensweisheiten eine Figur namens Self-help Singh erfunden hat.

«Nein, eigentlich ist es kein Witz»

Masood Boomgaard erreicht regelmässig, was all die echten Lebenshilfecoachs so gerne hätten: ein riesiges Publikum. Etwa mit jenem Video, in dem uns Boomgaards Self-help Singh erklärt, dass es sich nicht lohnt, sich Sorgen zu machen. Sorgen seien wie die Sicherheitsinstruktionen, die das Flugpersonal vor jedem Abflug erklärt: Wenn man abstürzt und stirbt, hat man sie vergessen.

Masood Boomgaards Self-help Singh ist ein radikaler Anti-Coach, der sich gegen alles stemmt, was unser Leben optimieren soll. «Iss, was immer du essen möchtest», heisst es in einem der Videos, «deine Hater werden dich sowieso hassen, egal ob du dünn oder fett bist.» Und bald seien wir eh alle tot. Auch die Hater, «die hoffentlich auf qualvollste Art und Weise sterben werden». Wobei das jetzt nur ein Witz sei, wie Self-help Singh meint, «nein, eigentlich ist es kein Witz».

«Vielleicht seid ihr die einzigen Freunde eures Chefs?»

Die beliebtesten, also wichtigsten Botschaften, die uns Boomgaards Self-help Singh übermittelt, beschäftigen sich fast alle mit dem Büroalltag. Die Kolonnen und Gitternetzlinien der Tabellensoftware Excel seien die Gitterstäbe unseres Denkens, heisst es in einem dieser Videos, wir sollten uns davon befreien, sagt Self-help Singh. «Scheiss auf deine Teams-Meetings», sagt er in einem anderen Clip, «deine Videokonferenzen lassen sich mit einer E-Mail erledigen.»



Die Tiktok-User sind begeistert: Offensichtlich hilft Boomgaards Self-help Singh bei der Bewältigung von Alltagsfrust. «Mein Chef ist besessen von Videokonferenzen», seufzt eine Nutzerin in einem Kommentar unter Boomgaards Clip. «Vielleicht seid ihr die einzigen Freunde eures Chefs», schreibt Boomgaard zurück, der sich nicht nur hier als äusserst scharfsichtiger Alltagsbeobachter erweist.

Obwohl Boomgaard mit seinen Videos inzwischen ein Buch mit Weisheiten seines Self-help Singh bewirbt, hat der Komiker ein ziemlich entspanntes Verhältnis zu den sozialen Medien. Das beweist ein Clip, in dem er sich mit der grossen philosophischen Frage beschäftigt, was besser ist – ein iPhone oder ein Android-Handy. «Was nützt dir das beste Mobiltelefon, wenn du es nicht für sinnvolle Beziehungen nutzt?», fragt Boomgaards Self-help Singh da, «also verschwinde von Tiktok – und ruf deine Mutter an.»



