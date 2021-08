Tierhalter sind gewappnet – Vielleicht ist der Wolf schon im Baselbiet Es gibt ihn im Jura und im Schwarzwald: Jetzt gibt es neue Hinweise, dass der Wolf näher ist, als viele glauben. Daniel Aenishänslin

Noch wurde kein Wolf im Baselbiet gesichtet. Doch möglicherweise ist er schon eingewandert – ganz diskret. Foto: Anna-Tia Buss

Ist der Wolf tatsächlich im Baselbiet angekommen, wie aus Forstwartkreisen zu vernehmen ist? «Gut möglich, dass der Wolf irgendwann kommt oder zumindest durchzieht», sagt Holger Stockhaus, Baselbieter Jagd- und Fischereiverwalter. Er fügt aber gleich an, was dagegen spricht, dass der Wolf sich im Baselbiet einrichtet. Viel: «Die hohe Bevölkerungsdichte, die vielen Verkehrsachsen und der Mangel an Rotwild bieten dem Wolf keine idealen Lebensbedingungen.»

Es gibt auch Argumente für die Anwesenheit des Wolfs. Zumindest Punkte, die nicht gegen seine Präsenz sprechen. Stockhaus geht davon aus, dass – noch bevor ein ganzes Rudel auftauchen würde – Einzeltiere unterwegs wären. Und zwar dezent, unauffällig. Auffallen würde der Wolf höchstens, sollte er beispielsweise ein Schaf reissen. Da jedoch die Schafhaltung im Baselbiet keine ausgesprochene Tradition habe, werde auch der Wolf nicht speziell angezogen. «Der Wolf», erklärt Stockhaus, «ist ein Opportunist; er nimmt sich, was er einfach kriegen kann.»