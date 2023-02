«Vielleicht haben die Leute einfach so viel Freude an mir im Nationalrat»

Die rote Strähne bleibt in Bern – Sandra Sollberger verpasst die Wahl in die Baselbieter Regierung.

Die rote Strähne bleibt in Bern – Sandra Sollberger verpasst die Wahl in die Baselbieter Regierung.

Sandra Sollberger, die Sensation ist perfekt. Die SVP verliert ihren Sitz in der Baselbieter Regierung. Wie geht es Ihnen?

Wenn man einen so engagierten Wahlkampf betrieben hat, mit so viel Herzblut und so vielen investierten Stunden: Dann tut es sehr weh. Viel mehr als mein persönliches Resultat schmerzt mich aber die Situation der Partei – mein Leben wird ja nicht schlechter. Klar ist: Es ist ganz schlecht, dass die SVP nicht mehr in der Regierung ist. Doppelt schlimm ist es, da wir neu wieder die stärkste Landratsfraktion sind – was mich natürlich freut –, gleichzeitig aber keinen Regierungsrat stellen.