Die Theatergruppe Rattenfänger versucht sich an einer Kitschrevue. Ein wahrlich ungewohntes Unterfangen.

Freilichttheater in Muttenz

Für einmal hat es weder mit Goethe noch mit Lessing zu tun. Die Rattenfänger spielen keinen Klassiker, sondern die Kitschrevue «Das Rosa Einhorn» von Regisseur Danny Wehrmüller. Emotionen in Pink. Ganz nach dem Motto «Wir malen uns die Welt 2023 schöner, als sie ist». Natalie Müller mimt darin Reality-TV-Star Viktoria Vonschall. Müller über Komfortzonen, Mut und Rutschbahnen.

Es ist einfach nur eine Erleichterung, superlustig. Regisseur Danny Wehrmüller fordert uns konstant. Es geht darum, Neues auszuprobieren, aus unserer Komfortzone herauszukommen. Es macht richtig Spass. Es gibt keine Szene, in der wir nicht gemeinsam mit dem Regisseur lachen müssen.

Was lässt Sie von einer Erleichterung sprechen?

Man geht dieses Stück ganz anders an. Mit ganz viel Spass. Man muss nicht so viel überlegen, sondern mit Impulsen arbeiten. Vieles basiert auf Emotionen. Man arbeitet nicht so überlegt wie gewohnt.