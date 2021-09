Esther Keller zum Littering in Basel - «Vielen ist es unangenehm, wenn sie erwischt werden»

Esther Keller (GLP) appelliert an die Bevölkerung, keinen Abfall in der Öffentlichkeit liegen zu lassen.

Esther Keller (GLP) appelliert an die Bevölkerung, keinen Abfall in der Öffentlichkeit liegen zu lassen.

In Basel sind viele Menschen der Ansicht, in der Stadt sei es dreckig. Touristen, die von der BaZ befragt wurden, bewerteten die Stadt hingegen als sehr sauber. Sind die Baslerinnen und Basler einfach zu pingelig?

Es freut mich, wenn Touristen das so erleben und den Eindruck haben, dass es genügend sauber ist. Extrem wichtig ist jedoch auch, dass die Menschen, die hier wohnen und arbeiten, die Stadt sauber genug finden. Es ist tatsächlich so: Es hat mehr Abfall als in anderen Jahren – zumindest an gewissen Orten, beispielsweise am Rheinufer.