Lukas Engelbergers Rollenkonflikt – Vielen ist er zu mächtig geworden Parlamentarier und Privatspitalvertreter finden: Der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (Mitte) soll die Spitäler dem Finanzdepartement übergeben. Leif Simonsen

Lukas Engelberger steht im Verdacht, als «Schiedsrichter» des Gesundheitswesens die eigenen Spitäler zu bevorzugen. Foto: Kostas Maros

Er führt das kleinste Departement. Und trotzdem hat er in den Augen vieler Basler Politiker zu viel Macht: Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (Mitte). Diese Woche war seine Rolle wieder einmal Thema im Grossen Rat. Beziehungsweise seine Rollen, denn er hat ja mehrere. Sein Departement ist einerseits für die Regulierung des Gesundheitswesens zuständig. Wenn es um die Spitalliste geht, also darum, welches Spital welche Operationen durchführen darf, ist er Schiedsrichter. Gleichzeitig ist er Akteur. Denn das Universitätsspital Basel (USB) gehört dem Kanton, und das Gesundheitsdepartement (GD) tritt in der Rolle als Eigner auf. Kurzum: Engelberger ist Schiri und Mitspieler gleichzeitig.