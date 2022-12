Basler im Kaufrausch – «Viele wollen sich nach den dunklen Tagen der Pandemie verwöhnen» Es wirkt wie ein Widerspruch: In Zeiten der Inflation strömen am ersten verkaufsoffenen Sonntag Tausende Menschen in die Läden. Wieso? Auf Spurensuche in der Basler Innenstadt. Julia Gisi

Sonntagsverkauf in Basel: In der Freien Strasse war der Andrang besonders gross. Foto: Pino Covino

Inflation? I wo! Zu diesem Schluss konnte man zumindest am ersten verkaufsoffenen Adventssonntag bei einem Spaziergang durch die Freie Strasse in Basel kommen: Dort war das Gewusel so gross wie selten – Hunderte von Menschen strömten durch die Basler Einkaufsstrasse, ungebremst, so schien es, in ihrem Konsumrausch. Von Sparsamkeit und zurückhaltendem Shopping war nicht viel zu spüren. Wer nicht gerade zielstrebig durch die Menge schritt, die Einkaufstüten bereits in der Hand, schlenderte an den Schaufenstern vorbei – wahrscheinlich noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken.