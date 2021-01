Muss etwas tun, damit die Quoten sinken: Conradin Cramer. Foto: Kostas Maros

Im Kanton Basel-Stadt, in dem die Realitätsverweigerung mittlerweile als Kunstform durchgeht, würde man sich nie in solchen Worten ausdrücken, weil man sich so gern ziert und beschwichtigt und lieber herumdruckst, als ein Problem als solches zu benennen – also muss es halt das Baselbiet sagen: Die Stadt hat dem Land einen «akuten Notfall» in der Fachmaturitätsschule (FMS) gemeldet, da diese aus allen Nähten platzt.

Die Folge: Schrittweise wird Basel-Stadt nun von Schülern aus den Nordwestschweizer Partnerkantonen (Baselland, Aargau, Solothurn) befreit, da der Raum zu knapp wird.