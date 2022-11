Nach Tötungsdelikt in Basel – «Viele Taxifahrer sind schockiert» Könnten etwa trennende Scheiben im Taxi zwischen Cockpit und Fahrgastraum Attacken verhindern? Ein Experte ist skeptisch. Martin Furrer

Nachdem am vergangenen Freitag ein Taxifahrer an der Peter-Merian-Strasse in Basel erstochen worden ist, sind viele seiner Berufskollegen (im Bild: Protestaktion gegen Uber im Juni 2016) verunsichert. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Kurt Schaufelberger ist Mitglied des Verwaltungsrats der Basler Datenfunk-Zentrale AG. Ihr sind die 22er-Taxi (Taxi-Zentrale AG Basel), die 33er-Taxi AG und die 77er-Taxi (Mincab AG) angeschlossen. Deren Callcenter und Schaufelbergers Büro befinden sich am Leimgrubenweg 16. Am Dienstag herrscht dort Normalbetrieb. Auf einem Grossbildschirm sind eingehende Bestellungen zu sehen. Das Geschäft läuft ordentlich.



Für die Fahrt zum Interviewtermin haben wir – natürlich – ein Taxi genommen. Ja, sagt der ältere Chauffeur, während wir in der Reinacherstrasse im Stau stecken, das Tötungsdelikt an einem Berufskollegen beschäftige ihn. Aber Angst? Nein, die habe er nicht.



Heikle Situationen habe er aber in seinem Berufsleben schon einige erlebt. Leute etwa, die ihre Füsse demonstrativ aufs Autocockpit legten und erklärten, als zahlender Gast dürften sie so etwas tun. Oder eine Gruppe Jugendliche, die sich von Basel nach Frick chauffieren liessen. Dort angekommen, sagten sie, sie hätten kein Geld, und dirigierten den Fahrer zu einem Bancomaten. Sie täuschten vor, Geld abzuheben – und rannten in alle Himmelsrichtungen davon. «Ich hatte keine Chance, sie zu erwischen», sagt der Chauffeur achselzuckend.

Weitaus stärker als renitente Fahrgäste würden ihm aber die Verkehrsbedingungen zu schaffen machen – und die Konkurrenz durch Uber.

«Es gab Momente, in denen es mir unwohl war»: Kurt Schaufelberger, ehemaliger Taxifahrer und heute Verwaltungsrat der Basler Datenfunk-Zentrale AG, der die 22er-Taxi (Taxi-Zentrale AG Basel), die 33er-Taxi AG und die 77er-Taxi (Mincab AG) angeschlossen sind. Foto: PD

Herr Schaufelberger, vergangenen Freitag ist in Basel ein Taxifahrer erstochen worden. Was geht Ihnen durch den Kopf? Ich bin wortlos und traurig.

Und wie ist die Stimmung unter den Basler Taxifahrern? In der Branche ist die Betroffenheit sehr gross. Viele Taxifahrer sind schockiert und bis zu einem gewissen Grad auch verunsichert. Sie fragen sich: Hätte es auch mich erwischen können?

Kannten Sie das Opfer? Nein. Ich kannte den Mann nicht persönlich. Er war nicht bei unserer Zentrale angeschlossen, sondern arbeitete als Vertragsfahrer bei einem Mitbewerber.

Immer wieder liest und hört man von Taxifahrern, die belästigt oder bedroht werden. Wie hoch schätzen Sie das Risiko für Taxifahrer, Opfer eines Gewaltverbrechens zu werden? Es gibt verschiedene Stufen der Bedrohung. Ein Tötungsdelikt wie das aktuelle habe ich in den vierzig Jahren, in denen ich jetzt in diesem Beruf tätig bin, erst einmal erlebt. Das Risiko ist also äusserst gering. Auch Überfälle kommen sehr selten vor. Etwas häufiger sind Situationen, in denen unterschwellige Aggressionen eine Rolle spielen.

Haben Sie solche heikle Situationen erlebt, als Sie noch selber Taxi fuhren? Es gab tatsächlich Momente, in denen mir unwohl war.

In welcher Situation genau? Meist dann, wenn es ums Zahlen ging. Wenn zwei, drei Fahrgäste im Auto sitzen, und es entbrennt sich eine Diskussion um den Preis, dann hat man als Fahrer natürlich die Zwei am Rücken. Aber heutzutage führt man als Chauffeur ohnehin keine grossen Bargeldbeträge mehr mit sich. Oder man vereinbart, falls die Fahrt über eine längere Distanz geht, einen Betrag, den man dann vor Antritt der Reise auch gleich einkassiert.

Dürfen Taxifahrer Fahrgäste abweisen, von denen sie vermuten, dass sie Probleme machen könnten? Wir haben eine gesetzliche Transportpflicht. In ganz seltenen Fällen erkennt man schon vor Beginn der Fahrt, dass es dicke Luft geben könnte. Chauffeure dürfen Fahrten nur ablehnen, wenn sie mit potenziellem Schaden rechnen. Also beispielsweise, wenn sie fürchten, ein Betrunkener könnte sich im Auto übergeben.



Gibt es Tage, an denen Fahrgäste besonders renitent sind? Etwa bei Vollmond? Oder am Wochenende? Am ehesten Probleme gibt es an den Wochenenden. Aber nicht, weil die Leute dann generell aggressiver wären. Sondern weil dann schlicht mehr Fahrten gebucht werden und die Wahrscheinlichkeit deshalb rein rechnerisch grösser wird, dass etwas passiert.

Was sind Ihre Lehren aus dem Tötungsdelikt? Müsste man zum Beispiel in Taxis Scheiben einbauen, welche die Fahrgäste vom Chauffeur trennen, wie das beispielsweise in den USA der Fall ist? Nein, so etwas ist in der Schweiz nicht denkbar, und es kann auch nicht das Ziel sein. Grundsätzlich ist die Nähe zum Fahrgast ja etwas Positives. Zudem steigen viele ja ohnehin vorne auf der Beifahrerseite ein. Da brächte eine trennende Scheibe nicht viel.

Sollten Taxifahrer zur Notwehr Pfefferspray mitführen? Und dann? Das bringt unter Umständen sogar den Fahrer selbst in Konflikt mit der Justiz, falls jemand behauptet, der Fahrer habe ihn mit dem Pfefferspray bedroht.

Wie steht es mit Notrufsystemen? Im Basler Taxigesetz steht, dass Taxis damit ausgerüstet sein müssen. Unsere Fahrer haben also solche Systeme installiert. Zudem testen wir unsere Sicherheitsdispositive regelmässig. Wir schulen Fahrer auch, indem wir Polizisten beiziehen, die vermitteln, wie man sich präventiv verhält oder im Notfall am besten reagiert. Deeskalation ist immer besser als Konfrontation. Aber vergessen Sie nicht: Wenn ein Fahrer einen Notruf auslöst, heisst das nicht, dass er innert Sekunden Hilfe erhält. Das wäre total unrealistisch.

Kehrt nach dem Tötungsdelikt vom Freitag bei Ihnen der Courant normal wieder ein? In einem gewissen Sinne schon, so traurig das klingt. Denn man muss die Relationen sehen. Die Fahrt vom Freitag vergangener Woche hat ganz schlimm geendet. Abertausende von Fahrten verlaufen aber problemlos. Gewalt ist zwar durchaus ein Thema – aber vor allem auf der Strasse, etwa um die Steinenvorstadt oder beim Claraplatz.

Ihre Rechte als Fahrgast Infos einblenden Wenn Sie ein Taxi bestellen oder irgendwo in der Stadt eines anhalten, muss der Fahrer Sie im Prinzip immer mitnehmen. «Taxifahrerinnen und Taxifahrer haben jeden Fahrgast zu befördern», heisst es im Basler Taxigesetz. Auch Kurzstreckenfahrten oder Transporte im medizinischen Notfall dürfen nicht abgelehnt werden. Nein dürfen Chauffeure nur dann sagen, wenn sie einen Gast für unzumutbar halten – etwa, wenn er im Auto zu erbrechen droht. In Basel haben laut Auskunft des Justiz- und Sicherheitsdepartements 963 Personen eine aktive Taxifahrbewilligung. (mfu)

Martin Furrer ist Autor und Kolumnist im Ressort Gesellschaft/Kultur.

