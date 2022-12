Trübe Aussichten statt weisse Weihnachten – Viele Skipisten bleiben an Weihnachten zu Der Schnee schmilzt diese Tage dahin – ausgerechnet vor dem grossen Festtagsansturm. Wir liefern die Übersicht, wo es für Skifahrerinnen und Snowboarder eng werden könnte. Alexandra Aregger Jon Mettler

Skifahrer geniessen die Abfahrt bei der Eröffnung der Skisaison am Samstag, 19. November 2022, auf Parsenn in Davos. Foto: Keystone

Es sind trübe Aussichten, die Schneesportfans am Mittwoch in Arosa-Lenzerheide erwarteten. Jedenfalls beim Blick auf die Pistentafel. Lediglich etwas mehr als ein Drittel aller Pistenkilometer waren geöffnet, von den 43 Anlagen standen 19 still. Noch weniger Pisten hinabbrettern konnten Skifahrerinnen und Snowboarder im nahe gelegenen Davos-Klosters: Von 54 Anlagen fuhren 30, mit 70 Pistenkilometern war lediglich ein Viertel befahrbar.