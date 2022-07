Tierfreunde und 1. August – Viele sind gegen Feuerwerk – nicht aber Zoo und Tierheim in Basel Wegen Trockenheit ist Pyrotechnik vielerorts verboten. Manche Tierliebhaber möchten deren Gebrauch langfristig einschränken. In Basel appelliert man an den «gesunden Menschenverstand». Simon Bordier

An der Birs wird traditionell viel Feuerwerk abgebrannt, was beim Gassigehen schnell zum Problem wird. Archivbild: Nicole Pont

Der Schweizer Tierschutz (STS) spricht von «Inferno», «Todesfalle» und «blankem Horror» am 1. August. Sorgen bereiten ihm Holzhaufen, die am Nationalfeiertag angezündet werden, weil sich darin in den Stunden und Tagen zuvor Kleintiere einnisten und dann bei lebendigem Leib verbrennen können. Heulende Raketen und krachende Böller versetzen wiederum Hunderttausende von Tieren auf Wasser und Land in Panik, wie der STS in einem Communiqué schreibt.