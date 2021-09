Interview zur Ehe für alle - «Viele Schwule und Lesben möchten einfach ihre Ruhe»

on glücklich sein

« Jeder soll doch nach seiner Fa ss on glücklich sein »: Filmemacherin Sarah Bossard.

Frau Bossard, Sie leben in einer eingetragenen Partnerschaft und haben zwei gemeinsame Kinder. Die Kampagne des Komitees gegen die Ehe für alle zielt auf lesbische Paare wie Sie. Was löst das in Ihnen aus?

Die Kampagne ist nicht nur geschmacklos, sondern geht an unserer Lebenswirklichkeit völlig vorbei. Ich hätte mir gewünscht, dass sich das Komitee näher mit den Menschen und Lebenskonstellationen beschäftigt hätte, auf denen es herumhackt. Aber das zeigt auch, was in den Köpfen mancher Menschen immer noch vorgeht. Gerade auch darum ist die Ehe für alle ein wichtiger Schritt, um das zu ändern.