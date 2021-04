Pickel, Boëtius und Jevtic treffen – Viele rotblaue Tore und eine Rote Karte Während Torhüter Yann Sommer einen kurzen Arbeitstag erlebt, zeigen gleich mehrere ehemalige FCB-Spieler, dass sie torgefährlicher sind, als man dachte. Tobias Müller

Jean-Paul Boëtius (l.) und Philipp Mwene feiern das 1:0 der Mainzer im Spiel gegen Köln. Foto: Keystone

Frankreich

Charles Pickel ist bereit für eine Top-Liga. Das immerhin meint das Fussballportal «4-4-2» zu wissen, das gar noch weiter ausholt: «Ex-FCB- und GC-Profi Charles Pickel startet in Frankreich durch.» In der Saison 2016/17 kam der heute 23-Jährige auf drei Einsätze für den FC Basel in der Meisterschaft, danach zog es ihn weiter zu GC, Schaffhausen und Xamax. Im Sommer 2019 wagte sich der Mittelfeldspieler ins Ausland zu Grenoble in die Ligue 2.

Dort ist Pickel spätestens seit dieser Saison nicht mehr wegzudenken aus dem Zentrum. Und beim 3:1-Sieg an diesem Wochenende gegen Caen stellte der sonst nicht torgefährliche Pickel seine Torgefahr unter Beweis, als er per Weitschuss aus rund 25 Metern wunderschön das 1:0 erzielte. Also: England? Italien? Oder doch Spanien? Welche Top-Liga es irgendwann sein wird, ist noch unklar. Klar ist: Pickels Vertrag bei Grenoble läuft noch bis Sommer 2022.