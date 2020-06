Trotz Lockerungen – Viele Paare sagen Hochzeit ab – mit schlimmen Folgen für die Branche Im Corona-Jahr traut sich kaum jemand, sich zu trauen. Das Gewerbe rund um den schönsten Tag leidet deshalb

unter massiven Umsatzeinbussen. Nina Jecker

Verkleinert, verschoben, abgesagt – im Corona-Jahr kehren viele Paare ihren Hochzeitsträumen den Rücken. Foto: Keystone

Lisa und Yannik haben in den letzten Wochen hin und her überlegt. Sollen Sie «es» einfach durchziehen oder absagen? Anderthalb Jahre lang plante das junge Paar aus Basel seine Hochzeit, doch Corona und die damit verbundenen Einschränkungen und Ängste haben die Pläne durchkreuzt. Zuerst verschoben sie den Termin von Juni auf August, nur um dieser Tage dann per SMS doch noch das ganze Fest abzusagen. «Uns ist wohler, wenn wir im kleinen Rahmen standesamtlich heiraten, anstatt eine Feier zu veranstalten, an der die Leute Abstand halten oder aus Angst eine Maske tragen.»