Corona-Bilanz der Baselbieter Polizei – Viele Notrufe und kaum Quarantänekontrollen Die vergangenen zwei Jahre brachten die Baselbieter Polizei an ihre Belastungsgrenze. Viele Streitereien während der Pandemie sorgten für unzählige Einsatzstunden des Korps.

Polizei im Einsatz an einer Grossdemo der Gruppe Stiller Protest gegen Corona-Massnahmen am 20. März 2021 in Liestal. Foto: Dominik Plüss

154-mal klingelte im letzten Jahr das Telefon in der Baselbieter Notrufzentrale – pro Tag. 56’476 Notrufe registrierten die Behörden insgesamt. Vier Jahr zuvor waren es noch 45’098 Notrufe gewesen. Dieser Anstieg um 25 Prozent sei nicht vollständig durch die Zunahme von Delikten erklärbar, sagte der Baselbieter Polizeikommandant Mark Burkhard am Montag gegenüber den Medien. Ein nicht unwesentlicher Teil dieser zusätzlichen Notrufe sei vielmehr der Corona-Pandemie geschuldet. «Wir mussten in den vergangenen beiden Jahren viel häufiger wegen kleiner Streitereien in der Familie oder zwischen Nachbarn ausrücken», sagte Burkhard. Die Pandemie hat offenbar viele Menschen einander nähergebracht – näher, als ihnen lieb war.

Die Corona-Pandemie war für die Polizei auch in anderen Bereichen eine grosse Herausforderung. Es musste Personal an interkantonale Einsätze wie die zahlreichen Demonstrationen der Massnahmen-Gegner in Bern entsenden. Hinzu kamen zahlreiche Covid-Kontrollen und die im Verlauf des Jahres 2021 wieder stark ansteigende Zahl von Einbruchsdiebstählen. Die schiere Fülle von Aufgaben habe die Baselbieter Polizei an und teilweise über ihre Belastungsgrenze gebracht, resümierte Burkhard. Deswegen hat die Behörde Ende 2021 mit einer teilweisen Schliessung der Polizeiposten bis zum 1. März 2022 reagiert.

Zehn Familienfeiern kontrolliert

Während der Pandemie hat die Polizei im Baselbiet 2964 Covid-Kontrollen durchgeführt. Während des ersten Lockdown waren es vornehmlich Sortimentskontrollen in jenen Läden, die nicht gänzlich schliessen mussten: Sie durften damals nicht alle Produkte verkaufen. Später waren es unter anderem Zertifikatskontrollen in Restaurants, Bars und Clubs.

109-mal kontrollierten Baselbieter Polizistinnen und Polizisten, ob sich eine verbotene Menschenansammlung gebildet hatte. 64-mal in zwei Jahren gab es eine Kontrolle von Maskenverweigerern. Nur gerade 54-mal rückten sie aus, um im Auftrag des Contact-Tracing zu kontrollieren, ob eine verfügte Quarantäne auch tatsächlich eingehalten wird. Immerhin zehnmal tauchte die Kantonspolizei auch bei Familienfeiern auf und zählte die Anwesenden durch.

Am meisten Corona-Kontrollen gab es – wenig überraschend – in den Zentren. Am häufigsten wurde in Allschwil kontrolliert. Dahinter folgen aber nicht etwa die grossen Gemeinden Reinach oder Muttenz, sondern das eher kleine Sissach. Die Oberbaselbieter Gemeinde ist unter anderem der Wohnort des bekannten Massnahmenkritikers Michael Bubendorf. In Sissach gab es aber auch besonders renitente Unternehmen wie das Bistro-Café Cheesmeyer, das sich weigerte, die Zertifikatsregel umzusetzen, und später behördlich geschlossen wurde.

