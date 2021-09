Sm’Aesch-Pfeffingen startet – Viele neue Gesichter und die Titelgeschichte Die Volleyballerinnen von Sm’Aesch-Pfeffingen streben mit einem stark veränderten Team auch in der Saison 2021/22 Podestplätze an. Thomas Wirz

Startet mit Sm’Aesch-Pfeffingen in eine weitere Saison: Eigengewächs Madlaina Matter. Foto: Freshfocus

Die Stimmungslage an der Medienorientierung von Sm’Aesch-Pfeffingen war keine 24 Stunden nach der Dom-Abstimmung begreiflicherweise nicht euphorisch. Hauptthema sollte zwar nicht das überraschend deutliche Nein des Aescher Stimmvolks zum Hallenprojekt Holzdom sein, sondern die Vorstellung des neuformierten Birstaler Nationalliga-A-Spitzenteams vor dem Meisterschaftsstart am kommenden Sonntag.

Sowohl für die Spielerinnen wie die Vereinsführung muss die klare Ablehnung der in Aussicht gestellten neuen komfortableren Spielstätte aber ein herber Schlag gewesen sein. «Ich war am Sonntagabend sehr enttäuscht. Vor allem auch deswegen, weil wir Spielerinnen uns in der Gemeinde doch verschiedentlich ehrenamtlich engagiert haben», drückte etwa die langjährige Teamstütze Madlaina Matter ihre Verwunderung aus.

Sieben Neue

Im Mittelpunkt des Medientermins stand jedoch die Sm’Aesch-Pfeffingen-Ausgabe 2021/2022. Und da gab es – wie schon fast gewohnt vor dem Auftakt einer neuen Spielzeit – etliche neue Gesichter zu sehen. Fünf bisherigen Spielerinnen stehen sieben Neuverpflichtungen gegenüber, womit sich wie bereits in den Vorjahren von einem Fast-Totalumbau sprechen lässt.

Derweil Teampositionen wie die Liberas (die Japanerin An Saita sowie Livia Saladin) oder die erste Diagonalangreiferin (die letztjährige Topskorerin Madison Duello) unverändert geblieben sind, finden sich im Aussenangriff und Zuspiel nur neue Namen. Anstelle der weggezogenen Offensivkräfte Luisa Schirmer, Olga Bogdanova, Kelly Bates und Monika Chrtianska sollen nun Jaydin Blanchfield (USA), Marie-Alex Bélanger (Ka), Sarah van Rooij sowie Tabea Eichler (beide Sz) für den Angriffswirbel sorgen.

Neu im Rosatrikot auflaufen werden auch die zwei Zuspielerinnen Vilma Andersson (Sd) und Méline Pierret (Sz). Schon nur weil beide an der EM im August in ihren Nationalteams erste Wahl waren, darf man in Sachen Pass einiges erwarten. Nicht mehr ganz so stark besetzt scheint dagegen die Mitte zu sein, wo zwar Capitaine Madlaina Matter und die US-Amerikanerin Tarah Wylie geblieben sind, für Teamstütze und Nationalspielerin Gabi Schottroff aber Youngster Martina Koch gekommen ist.

Weiterhin hohe Ziele

Wie stark sind die Baselbieterinnen in der kommenden Saison nun einzuschätzen? Cheftrainer Andreas Vollmer, der in seine vierte Spielzeit mit dem vierfachen Meisterschaftszweiten geht, gibt sich dazu noch leicht bedeckt: «Wegen der EM im August fiel die Vorbereitung merklich kürzer aus als normal. Bis sich das neue Team gefunden hat, wird es wohl noch etwas dauern. Aber wir wollen ganz klar wieder ganz vorne mitspielen.» Geschäftsführer Fabio Back wird da schon deutlicher und sagt dezidiert: «Wir wollen einen Titel holen.»

Mit der wiederholt strapazierten Titelgeschichte haperte es aber bekanntlich auch zuletzt. Zwar gewann Sm’Aesch-Pfeffingen vor Jahresfrist mit dem Supercup im elften Anlauf endlich den ersten Titel der Vereinshistorie, doch der grosse Coup mit einem Meisterschafts- oder Cupgewinn lässt weiter auf sich warten.

