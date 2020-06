Basler Handballer planen – Viele Mutationen beim RTV Basel Am 2. September starten die Realturner gegen Endingen in die NLA-Saison. Wer den RTV dann coachen wird, ist offen. Dominic Willimann

Yannick Ebi muss aus gesundheitlichen Gründen seine Handballkarriere beenden. Foto: Dominik Plüss

Am 2. September beginnt für den RTV Basel beim TV Endingen die NLA-Saison 2020/21. Wer die besten Basler Handballer bei der Liga-Ouvertüre coachen wird, ist noch Gegenstand von Verhandlungen, wie der Verein in einem Communiqué schreibt. Zuletzt wirbelte Darijo Bagaric an der Linie der Realturner.

Klar ist hingegen, dass der Spanier Ismael Bela Esono Mangue künftig Schwarzweiss tragen wird. Der Kreisläufer war in den letzten Monaten beim Ligarivalen GC Amicitia Zürich aktiv. Ebenso bekannt ist, dass Maurus Basler, Basil Berger, Björn Buob, Luca Engler, Aleksander Spende, Igor Stamenov, Jannis Voskamp und Torhüter André Willimann dem Verein ihre Zusage für eine weitere Spielzeit erteilt haben.

Yannick Ebi muss aufhören

Gleichzeitig hat der RTV zahlreiche Abgänge zu vermelden. Die Ausländer Jonas Dell, Tibor Jurjevic, Srdan Predragovic und Christian Skusa haben Basel verlassen, Gian Attenhofer zieht weiter zum gleichklassigen Suhr Aarau und Yannick Ebi wie Kevin Langhein treten zurück. Ebi muss diesen Schritt aus gesundheitlichen Gründen vollziehen. Ebenso nicht mehr beim RTV aktiv sind die beiden Goalies David Pfister (zum B-Ligisten Solothurn) und Dennis Wipf (zum A-Ligisten Pfadi Winterthur).

Wie diese Abgänge kompensiert werden sollen, entscheidet der Club in den nächsten Wochen, wenn Gespräche mit Spielern wie Trainerkandidaten anstehen.