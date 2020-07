Erste Basler Grenzwächterin – «Viele Männer haben Mühe, sich von einer Frau etwas sagen zu lassen» Zuerst auf dem Bau, dann bewaffnet an der Grenze – Susanne Indolese drang immer wieder in Männerwelten vor. Jetzt geht sie als erste Grenzwächterin der Schweiz in Pension. Nina Jecker

Ob nach einem Bankraub oder bei Drogenschmuggel: Von der Einsatzzentrale aus koordiniert Susanne Indolese die Patrouillen. Foto: Nicole Pont

Auf dem Namensschild ihres Kopfhörers steht «Susi». Aber Susanne Indolese ist nicht annähernd so kindlich und süss, wie das klingt. Sie ist eine Frau, die sich seit Jahrzehnten zu behaupten weiss, ob gegenüber männlichen Kollegen oder auch Kriminellen. Die heute 59-Jährige gehörte zu den ersten 13 Frauen, die im Jahr 1989 dem Schweizer Grenzwachtkorps beitraten. Es war das erste Jahr, in dem dieser Beruf Frauen offen stand, davor hatten sie zum damals sehr militärisch organisierten Betrieb keinen Zutritt. Nach einem Armee-Crashkurs – Was bedeuten die Abzeichen auf den Schultern? Wie grüsst man einen Vorgesetzten? – durften die Frauen die einjährige Ausbildung starten. Das Ungewohnteste für Indolese war der Umgang mit der Schusswaffe. «Ich hatte aber keine Berührungsängste, sondern schätzte die Waffe als wichtiges Werkzeug für meine Sicherheit.»