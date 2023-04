Wenn das geliebte Haustier stirbt – «Viele Leute haben wenig Verständnis für meine Trauer» Aline B. aus Basel stürzte nach dem Tod ihrer Katze in ein tiefes Loch. Von ihrem Umfeld fühlte sie sich dafür verurteilt und als «nicht normal» abgetan. Eine Expertin erklärt, wieso das Thema so schambesetzt ist. Julia Gisi

Richtig um ein Tier zu trauern, sei ein Tabuthema, sagt Aline B. Symbolbild: Getty Images

Für sie war ihre Katze ein vollwertiges Familienmitglied: Aline B. (Name der Redaktion bekannt) musste im August 2021 ihre Katze Lili einschläfern lassen. Über 21 Jahre lang war sie an ihrer Seite gewesen. Aline B., damals selbst Anfang 20, hatte sie aus dem Tierheim in ihre erste grössere Wohnung geholt. Dort begleitete das Tier ihre Zeit als junge Frau und erlebte bis zu deren 40. Lebensjahr so gut wie alles mit – schöne, lustige, auch traurige Momente. Mit dem Tod des Tieres ging eine Ära zu Ende.