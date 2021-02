Sie haben für eine Studie erhoben, wie sich Menschen im Lockdown fühlen. Was hat Sie am meisten überrascht?

Aber die wenigsten setzen das in die Tat um.

Das ist das Problem dieses Schwarz-Weiss-Denkens: entweder so durchhalten oder alles hinschmeissen; jetzt noch einige Jahre aufopfern und dann das Leben geniessen, so der Trugschluss. Das ist aber kein erfüllender Weg. Deshalb bieten wir mit der Migros-Klubschule «Design Your Life»-Kurse an, die mit solchem Irrglauben aufräumen und Menschen in allen Lebensphasen helfen, schrittweise mehr von sich in ihr Leben zu bringen.