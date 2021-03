Fridays for Future in Basel – Regen und Kälte schreckten viele Klimaaktivisten ab Rund 200 Jugendliche haben sich am Freitagnachmittag auf dem Münsterplatz für einen Sitzstreik im Dienste des Klimas versammelt. Zum Regen spielte eine Band. Andrea Schuhmacher

Die Schilder der Streikenden mussten als Regenschutz dienen. Foto: Dominik Plüss

Das Klima respektive das Wetter meinte es nicht gut mit den Klimaaktivisten. Zum siebten internationalen Streiktag hatten die regionalen Gruppierungen aus Basel zu Corona-konformen Sitzstreiks auf dem Münsterplatz, in der Rheingasse und an der Schifflände aufgerufen. Doch Regen und Schnee machten ihnen am Freitagnachmittag einen Strich durch die Rechnung: Auf dem Münsterplatz waren nur rund 200 bis 250 Aktivistinnen und Aktivisten anzutreffen. Die anderen zwei vereinbarten Versammlungspunkte blieben leer.

Mit kurzen Reden eröffneten die Jugendlichen, die meisten davon im Alter zwischen 16 und 25 Jahren, den Anlass und brachten sogleich ihr Anliegen auf den Punkt: «Vergesst uns nicht!» Städte wie Basel und Liestal mögen zwar den Klimanotstand ausgerufen haben, aber getan habe sich nichts, beklagt sich eine junge Aktivistin. Das Motto des Streiks heisst passend dazu #NoMoreEmptyPromises. Es gelte nun, Politik und Gesellschaft wachzurütteln. «Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut», tönte es aus den Lautsprechern. «Wir haben immer noch kein Gesetz, das unsere Zukunft rettet.» Einzelpersonen könnten und sollten ihr Verhalten verändern, doch nur zusammen sei man laut genug, damit man nicht ignoriert werde.

Zum siebten internationalen Klimastreik organisierten die Jugendlichen aus Basel eine Liveband. Foto: Dominik Plüss

Der Bundesrat hat sich mit der neuen Klimastrategie zum Ziel gesetzt, dass die Schweiz bis 2050 klimaneutral wird. Den Aktivisten geht das nicht weit genug, wie Klimastreik Schweiz in einer Medienmitteilung schreibt. Die Organisation fordert netto null Treibhausgasemissionen und Klimagerechtigkeit bis 2030. Das neue CO₂-Gesetz sei «ungenügend» und berge die Gefahr, sich darauf auszuruhen. Die Bilanz nach zwei Jahren Klimastreik sei trüb, trotz der anhaltenden Proteste habe sich in der Schweiz viel zu wenig getan.

Streik oder Party?

So weit, so gut. Um ca 17.15 Uhr gaben die Redner ihre Mikrofone ab – an eine Band. Diese hatte sich unter einem Zelt eingerichtet, vor den Toren des Gymnasiums am Münsterplatz. Es folgte der musikalische Teil des Streiks. Die Jugendlichen setzten sich, es fing an zu schneien. Musik tönte über den Münsterplatz, unter den aufgespannten Regenschirmen fingen die Streikenden vereinzelt an zu tanzen. Die Aktion erinnerte eher an die Frauendemonstration vom 8. März.

Später verteilten die Organisatoren Abzeichen, machten Werbung für den nächsten Streik – am 21. Mai. Der Grossteil hielt sich an die Corona-Regeln: Die Maske blieb über Mund und Nase gestülpt, die in Grüppchen sitzenden Menschen hielten Abstand zueinander.

Von einem Sicherheitsdispositiv war weit und breit nichts zu sehen. Auf Anfrage bestätigt Polizei-Mediensprecher Toprak Yerguz, dass der Streik, organisiert von Klimastreik und Klimabewegung Basel, bewilligt worden sei. Zu Szenen wie in Bern, wo rund 180 Aktivisten nach Kontrollen der Polizei mit Anzeigen rechnen müssen, kam es nicht. In der Hauptstadt gilt aufgrund der kantonalen Covid-Verordnung auch bei Demonstrationen eine Obergrenze von 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Bereits vor 19 Uhr ist es mit Fridays for Future in Basel wieder vorbei. Der Münsterplatz ist leer. Es regnet weiter.