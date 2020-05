Interview zum Kriegsende am 8. Mai 1945 – «Viele hatten bis zum Schluss an den ‹Führer› geglaubt» Der deutsche Historiker Norbert Frei ist zuversichtlich, dass es der AfD nicht gelingt, sich mit ihrer relativierenden Sicht auf den Nationalsozialismus durchzusetzen. Christof Münger

Die Hinterlassenschaft von zwölf Jahren Herrschaft der Nationalsozialisten: Die zerstörte Gedächtniskirche in Berlin in einer Aufnahme vom Juli 1945. Foto: Bettmann Archive

Herr Frei, die grossen Gedenkveranstaltungen zum 75. Jahrestag des Kriegsendes sind wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Bedeutet das, dass die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust weiter verblasst? Es ist schade, dass dieser markante Gedenktag nicht in der vorgesehenen Weise begangen werden kann und viele Menschen erreicht. Wenigstens haben die Medien, vor allem das Fernsehen, das Thema aufgenommen. Die aktuelle Berichterstattung hätte jedoch grosse Aufmerksamkeit erzeugt – vielleicht sogar vergleichbar mit dem 27. Januar 2020 und den Befreiungsfeierlichkeiten in Auschwitz.

Dabei werden die letzten Zeitzeugen nicht jünger. Allein aus Gründen des Schutzes dieser hochbetagten Überlebenden mussten die Veranstaltungen in den Gedenkstätten der ehemaligen Konzentrationslager in Deutschland abgesagt werden. Aber es gibt Pläne, sie nächstes Jahr nachzuholen. Allzu oft wird man das in der Gegenwart von Zeitgenossen der NS-Zeit nicht mehr machen können.

Norbert Frei Infos einblenden Der renommierte deutsche Historiker lehrt Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Jena und leitet das Jena Center Geschichte des 20. Jahrhunderts. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Geschichte des Dritten Reiches und die Aufarbeitung der NS-Verbrechen. Norbert Frei ist Autor mehrerer Standard-Werke zum Thema. Zuletzt von ihm erschienen ist «Zur rechten Zeit. Wider die Rückkehr des Nationalismus» (Ullstein Berlin 2019)

Am 8. Mai 1945 ging das Dritte Reich unter. Erst 40 Jahre später, 1985, sprach mit Bundespräsident Richard von Weizsäcker das offizielle Deutschland erstmals von einer Befreiung. Weshalb hat das so lange gedauert? Weizsäckers Rede markiert eine Zäsur, weil damit eine demokratiepolitische Norm gesetzt wurde. Er war als Offizier ab dem ersten Tag des «Polenfeldzugs» dabei gewesen. Und nun erklärte er, ohne auf seine zeitgenössischen Gefühle einzugehen, den 8. Mai zum Tag der Befreiung: zu einer Befreiung, die die Gründung einer Demokratie in Deutschland ermöglichte. Das war neu. Unerwähnt liess er freilich, dass es den Alliierten nicht um die Befreiung der Deutschen gegangen war, sondern um die Befreiung der Welt vom Nationalsozialismus.

Trotzdem, es hat 40 Jahre gedauert, bis das ein hoher Politiker so sagte. Der Begriff der Befreiung war in Westdeutschland von Konservativen und Liberalen auch deshalb mit spitzen Fingern angefasst worden, weil das antifaschistische andere Deutschland, die DDR, diesen Begriff besetzt hatte. Viele Ostdeutschen fühlten sich jedoch nicht befreit – sie hatten ja zusehen müssen, wie eine andere Diktatur errichtet wurde.

Was war das Kriegsende für die Deutschen, eine Befreiung oder eine Niederlage? Freuen konnten sich vor allem jene Menschen, die von den Nationalsozialisten verfolgt worden waren: KZ-Häftlinge, die Überlebenden der Todesmärsche, dazu die Zwangsarbeiter in der deutschen Wirtschaft und die Kriegsgefangenen. In Deutschland gab es im Frühjahr 1945 immerhin Millionen sogenannter Displaced Persons. Für die war es eine Befreiung.

Und für die durchschnittliche deutsche Bevölkerung? Die hatte gemischte Gefühle. Die meisten waren froh, dass der Krieg zu Ende war. Aber viele Deutsche, die bis dahin mitgemacht und «durchgehalten» hatten, wie es die Propaganda verlangte, waren enttäuscht. Viele hatten ja bis zum Schluss an den sogenannten Führer geglaubt. Unter den ideologischen Nationalsozialisten gab es denn auch etliche Selbstmorde, weil sie sich eine andere Welt gar nicht vorstellen konnten.

Der Psychiater Saul Padover, der 1945 als US-Offizier der Abteilung für Psychologische Kriegsführung nach Deutschland kam, schrieb damals, die Deutschen seien «ein ausgestossenes, beispiellos verfluchtes und gefürchtetes Volk». Entsprach das auch der eigenen Wahrnehmung? Die war stark von der Goebbels’schen Propaganda geprägt. Die Furcht vor den Besatzungsmächten war gross, insbesondere vor der Roten Armee. Und das nicht grundlos angesichts der Gewaltwelle im Osten. Die NS-Propaganda hatte den Deutschen eingeimpft, dass sich die Alliierten rächen würden. Auf der anderen Seite befürchteten die vorrückenden Armeen, dass hinter der Front eine Werwolf-Organisation den Kampf fortführen werde. Dem war nicht so.

Den zäh kämpfenden Gegner besiegt: Erschöpfte Angehörige der 9. US-Armee ruhen sich in einer vor kurzem eroberten deutschen Stadt aus. Foto: Corbis/Getty

Weshalb? Im Moment der Kapitulation war die Bereitschaft der Deutschen gross, sich vom Nationalsozialismus pauschal zu distanzieren. Das war auffällig. Nicht nur amerikanische Beobachter haben darüber immer wieder die Köpfe geschüttelt: «Niemand will Nazi gewesen sein», konstatierten die aus Deutschland berichtenden Korrespondenten. Das wirkte natürlich verlogen und unglaubhaft.

Nicht zu Unrecht. Aber man kann aus historischer Perspektive auch sagen, dass diese sofort einsetzende opportunistische Bereitschaft zur Pauschaldistanzierung von allem, was man eben noch mitgemacht hatte, auch der Anfang einer Transformation dieser deutschen Gesellschaft war. Wenn sich alle Deutschen weiterhin zum Nationalsozialismus bekannt hätten, wäre es viel schwieriger gewesen, eine Demokratie aufzubauen.

Bedingungslose Kapitulation: Franzosen, die bis vor kurzem unter der Besatzung gelitten haben, jubeln nach der deutschen Niederlage. Foto: Ullstein/Getty

Sie sind 1955 geboren. Wie haben Sie persönlich die Aufarbeitung der Geschichte des Dritten Reichs erlebt? Als junger Historiker bin ich in eine zunehmende gesellschaftliche Bereitschaft zur selbstkritischen Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit hineingewachsen. Erst in den letzten Jahren erleben wir eine parteipolitisch deklarierte Absicht, diese Entwicklung rückgängig zu machen. Die Alternative für Deutschland (AfD) will eine «erinnerungspolitische Wende um 180 Grad». Ihr Ehrenvorsitzender spricht davon, dass der Nationalsozialismus nur ein «Vogelschiss» in der glanzvollen deutschen Geschichte gewesen sei. Damit wird ein zentrales Merkmal der politischen Kultur der Bundesrepublik von rechts aussen infrage gestellt.

Zeigt die Bemerkung von Alexander Gauland, dass die deutsche Geschichte nun anders betrachtet wird? Jedenfalls zeigt eine neue Umfrage, dass diese Sicht bei den Wählern der AfD ankommt. Ihre geschichtspolitische Programmatik ist nicht ein Punkt unter vielen, sondern ein wichtiger Punkt. Die AfD erreicht in Ostdeutschland bis zu einem Viertel der Wähler, im Westen sind es deutlich weniger. Bei drei Viertel der Ostdeutschen und der überwiegenden Mehrheit der Westdeutschen verfangen solche Parolen jedoch nicht. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass die nationalistische Geschichtspolitik der AfD nicht durchdringt.

Trotzdem nimmt derweil der Antisemitismus zu, wenn auch nicht nur in Deutschland. Sie haben grosse Verdienste in der Holocaust-Forschung. Haben Sie eine Erklärung für diese beunruhigende Entwicklung? Ich bin nicht sicher, ob der Antisemitismus als ein gesellschaftliches Ressentiment so sehr zugenommen hat. Viele Umfragen zeigen, dass er seit Jahrzehnten auf einem eher gleichbleibenden Niveau verharrt – und leider kaum beeinflussbar scheint. Was aber zugenommen hat, ist der gewalttätige Antisemitismus und der Rechtsterrorismus, global gesehen und im vergangenen Jahr in dramatischer Weise in Deutschland.

Der erwähnte US-Offizier Padover schrieb 1945 auch, dass erst die nachwachsende Generation einen Neubeginn schaffen könne. «Man muss hoffen und beten, dass es ihnen gelingt.» Weshalb kam es zu dieser beispiellosen – man muss sagen: westdeutschen – Erfolgsgeschichte? Wesentlich war die Bereitschaft der westlichen Alliierten, diese westdeutsche Demokratie noch lange zu begleiten. 1949 endete zwar die unmittelbare Besatzungsherrschaft. Aber die Alliierten Hohen Kommissare auf dem Petersberg hoch über Bonn wachten genau darüber, wie sich die Bundesrepublik entwickelte. Wichtig waren auch die Marshallplan-Hilfe und die wirtschaftliche Aufwärtsbewegung. Ausserdem wuchs das Bewusstsein, dass das NS-Regime nicht nur eine totale militärische Niederlage zu verantworten hatte, sondern vor allem eine politisch-moralisch beispiellose Katastrophe. Dazu kam die erfolgreiche und mit grosser Autorität geführte Kanzlerschaft Konrad Adenauers. Wichtig war auch, dass die westlichen Nachbarn bereit waren, die Bundesrepublik in europäische Organisationen aufzunehmen.

Westdeutsche Erfolgsgeschichte: Konrad Adenauer, der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, hier in einer Aufnahme von 1953. Foto: Ullstein/Getty

Heute sind diese Organisationen angeschlagen, namentlich die EU. Zeigt der nicht sehr solidarische Umgang in der Corona-Krise, dass wir in einer neuen Epoche angelangt sind? Die neue Epoche besteht erst einmal darin, dass wir alle eine solche Pandemie noch nicht gesehen haben. Dies erklärt vielleicht auch manche Erstreaktionen. Natürlich: Wäre Europa solidarischer, kräftiger und geeinter, wären andere Gegenmassnahmen ergriffen worden. Europas Zustand hat nicht dazu beigetragen, ein gemeinsames Vorgehen zu erleichtern. Aber ich bin zuversichtlich, dass man aus dieser Krise auch lernen kann.

Für einen Historiker sind Sie überraschend optimistisch. Die globale Bedrohung der Pandemie hält immerhin die Chance bereit, dass wir uns der universalen Werte erinnern, die im Zeichen des grassierenden Populismus in Verruf geraten sind. Dass die Grenzen nationalistischer Politik deutlich werden.

Welche Rolle sollte dabei das von seiner Vergangenheit geprägte Deutschland übernehmen? Deutschland muss wieder zu einer treibenden Kraft der europäischen Einigung werden – und einen wesentlichen Beitrag zur Überwindung der gegenwärtigen Krise leisten. Ich kann nur wiederholen, was ich kürzlich in der «Süddeutschen Zeitung» geschrieben habe: Drei Generationen nach der Befreiung, die niemandem auf diesem Kontinent so sehr zugute kam wie den Westdeutschen, hätte es etwas zutiefst Befreiendes, wenn sich die Exportnation Deutschland endlich von viel zu lange und viel zu stur propagierten finanzpolitischen Scheinprinzipien und falsch verstandenen wirtschaftlichen Eigeninteressen verabschiedete. Die Bundesrepublik darf sich nicht erneut in eine Situation wie in der Griechenland-Krise bringen, als Angela Merkel in SS-Uniform an Athener Häuserwänden zu sehen war.