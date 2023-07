Basler Uhren- und Schmuckhändler – «Viele haben mich gefragt, warum tust du dir das in deinem Alter noch an?» 40 Jahre führte Urs Mezger mit grosser Passion sein Juweliergeschäft an der Freien Strasse. Nun hat der 65-Jährige die Weichen für die Zukunft neu gestellt und setzt alles auf eine Marke. Dorothea Gängel

Stolzes Team an der Eröffnung der neuen Cartier-Boutique (v.l.n.r.): Stephane Haefner (Cartier), Architekt Matthias Hinselmann, Laurence Bourgeois (General Manager Cartier Suisse), Juwelier Urs Mezger, Patricia Leunis, Hugo Le Biez (beide Cartier), Maxime Mezger (Tochter von Urs Mezger. Foto: zvg

Am Eckhaus an der Freien Strasse 101, wo einst «Mezger» an der Fassade prangte, ziert seit dem 5. Juni das Logo der Marke Cartier das prominente Gebäude. Der Innenraum wirkt edel, alles hat seine Ordnung, wohlsortierte Schaukästen ziehen die Blicke auf die kostbaren Uhren, den Schmuck sowie die Accessoires des Luxuslabels. Unverändert geblieben ist der Inhaber dieser edlen Räumlichkeiten – Urs Mezger. Jahrelang hat er hier sein Uhren- und Schmuck-Imperium geführt. Immer am Puls des Marktes und seiner Kundschaft.