Mobilfunk-Kritiker und Corona-Skeptiker – «Viele glauben dem Staat überhaupt nichts mehr» Der Widerstand gegen 5G ist hartnäckig und ziemlich erfolgreich. Und die Bewegung erhält gerade Zulauf von Massnahmengegnern. Hans-Ueli Jakob, der Doyen der Funkkritiker, hat eine Erklärung. Hans Brandt

S charfzüngiger Querulant oder aufrechter Kämpfer ? 5G-Gegner Hans-Ueli Jakob. Foto: Tomas Wüthrich

Dutzende bunte Bundesordner, ein Strahlenmessgerät, ein PC mit extragrossem Bildschirm – und eine weisse Katze: Von diesem Büro im Untergeschoss seines Hauses in Schwarzenburg BE kämpft Hans-Ueli Jakob seit mehr als 30 Jahren gegen elektromagnetische Strahlung. Anfangs ging es noch um den Kurzwellensender von Swiss Radio International in Schwarzenburg – jahrzehntelang ein schweres Geschütz in der Propagandaschlacht des Kalten Krieges. 1998 wurde «Schwarzenburg» abgeschaltet, nachdem Jakob Widerstand unter den Anwohnern organisiert hatte (und die Berliner Mauer gefallen war).