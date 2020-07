Unsichere Planung im Tennis – Viele Fragen, wenige Antworten Ab Anfang August soll wieder um ATP-, WTA- und ITF-Punkte gekämpft werden. Der internationale Turnierkalender sowie die weltweiten Reiseauflagen machen jedoch eine vernünftige Planung fast unmöglich. Thomas Wirz

Für Joanne Züger lief der Start in ihr erstes Profijahr ganz anders als geplant. Foto: Claudio de Capitani (Freshfocus)

Finden US Open und French Open wie geplant im Spätsommer tatsächlich statt? Kehrt in den nächsten Wochen im globalen Profitennis so etwas wie Normalität zurück? Und wo kann in der zweiten Hälfte des Tennisjahrs 2020 unter Corona-Auflagen gespielt werden und wo eher oder sicher nicht?