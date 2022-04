«Viele Dinge werden sich nicht ändern, solange wir in diesem System leben»

Zum Interview kommt Rapper Nativ im hellen Jogginganzug und signalisiert von Anfang an grosse Entspanntheit. Sein neues Album «Marathon» erscheint am 29. April, und doch führt das Gespräch schnell weg vom Musikalischen und hin zum Politischen.

In welcher Hinsicht?

Ich habe das Gefühl, dass Rap in der Schweiz immer noch ein Nischending ist, obwohl es ihn schon so lange gibt. Viele hören Hip-Hop, aber Rap aus der Schweiz, den findet man dann schnell peinlich. Diese Wahrnehmung ändert sich so langsam. Aber es gibt noch Luft nach oben.