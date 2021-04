Tausende Betten sind leer – Viele Betagte wollen nicht mehr ins Heim zügeln Die Angst vor Ansteckung und dem Eingesperrtsein schreckt ältere Menschen vom Eintritt ins Alters- oder Pflegeheim ab – manche der vermeintlichen «Todesfallen» schaffen es kaum noch, freie Plätze neu zu belegen. Nadja Pastega

Heime kämpfen gegen Bewohnerschwund – die Kosten gehen in die Millionen. Foto: Stefan Wermuth

Marco Petruzzi, Leiter des Heims «Haus zur Heimat» in Olten SO, schrieb 250 Seniorinnen und Senioren an, die auf der Warteliste stehen: Es gebe jetzt Platz im Heim. Lange meldete sich niemand – schliesslich trudelte eine einzige Anmeldung ein. «Diese Person zieht nächste Woche ein», sagt Petruzzi. Doch noch immer ist die Bilanz trist: Jedes siebte Bett ist leer. Der Oltener Heimleiter ist längst nicht der Einzige, der gegen Bewohnerschwund kämpft.

«So etwas habe ich noch nie erlebt», sagt Martin Summerauer. Er leitet die Heime Uster im Kanton Zürich. Seit Wochen sind hier im Schnitt rund 70 Betten nicht belegt, das ist etwa ein Viertel des Angebots. Summerauer reduziert jetzt an einem Standort die Bettenzahl – um mehr als 10 Prozent.