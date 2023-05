FCB: 129. Mitgliederversammlung – Viel Zustimmung für Degen und Co. – aber es bleibt kompliziert Die Besitzer erklären sich selbstkritisch gegenüber den Mitgliedern und werden dafür belohnt. Das AG-Konstrukt mit der 75:25-Beteiligung dürfte aber weiter für Diskussionen sorgen Oliver Gut Linus Schauffert

Talkrunde mit den Menschen, die als Besitzer der FC Basel Holding AG den Takt des Clubs bestimmen: Dan Holzmann, Andreas Rey, Ursula Rey-Krayer und Verwaltunsgratspräsident David Degen. Foto: Urs Lindt (Freshfocus).

Es dauert nicht lange, bis jenes Thema angeschnitten wird, das die Mitglieder in den vergangenen zwölf Monaten wenn nicht am stärksten, dann wohl am nachhaltigsten bewegt hat. Nachdem Reto Baumgartner die 129. Mitgliederversammlung des FC Basel 1893 mit seiner Begrüssungsrede eröffnet und die Stimmenzähler vorgestellt hat, erteilt der Vereinspräsident seinem Vorstandsmitglied Tobias Adler das Wort, um den Jahresbericht zu verlesen. Dabei geht es um verschiedene Aktivitäten aus dem vergangenen Vereinsjahr – aber auch bald um das Verhältnis der Basis zur Besitzerschaft der FC Basel Holding AG, über deren 75-Prozent-Anteil an der FC Basel 1893 AG das Herzstück «Profifussball» kontrolliert wird.