Kämpfen wie ein Jedi-Ritter – Viel zu lernen er noch hat Die Duelle mit den leuchtenden Waffen aus den «Star Wars»-Filmen gehören zu den epischsten der Filmgeschichte. Teilnehmende eines Kurses in Basel lernten, sie im realen Leben nachzustellen. Lucas Huber

BaZ-Journalist Lucas Huber (mit grauer Jacke) auf dem langen Weg zum Lichtschwertkämpfer. Foto: Dominik Plüss

Von Lucas Huber zu Luke Skywalker ist es ein weiter Weg, aber zumindest vom Lucas zum Luke? Das könnte schon passen. Zumindest in jenen anderthalb Stunden, die der Meister Zeit hat, seinen Padawan – einen angehenden Jedi-Ritter – zu unterweisen. So lange dauert nämlich der Lichtschwert-Workshop am Sun Wu, einer Basler Kampfschule, an der gewöhnlich traditionelle chinesische Techniken trainiert werden.