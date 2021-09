Debüts in Rotblau – Viel Zeit bleibt den FCB-Neuzugängen nicht Gegen Lugano kommen Dan Ndoye, Tomas Tavares, Wouter Burger und Joelson Fernandes zu ihrem ersten Pflichtspieleinsatz für Basel. Dominic Willimann

Dan Ndoye stand in Lugano in der Startelf – und wurde nach 62 Minuten ersetzt. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Das Gastspiel in Lugano ist auch das Spiel der Neuen in Rotblau. Vier Akteure hat der FC Basel am 31. August am letztmöglichen Transfertag verpflichtet, und dieses Quartett kam im Cornaredo in globo zum Debüt.

Als Einziger durfte Dan Ndoye beginnen. Der Offensivspieler war in der Länderspielpause mit der Nationalmannschaft unterwegs, gelangte für die Schweiz aber weder gegen Italien noch in Nordirland zum Einsatz. Trainings mit Rotblau hat er kaum in den Knochen. Als er nach 62 Minuten ausgewechselt wird, kommt mit Tavares ein anderer Neuzuzug zu seiner Premiere.

Erste Minuten in der Schweizer Liga: Tomas Tavares (links). Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Auch der Portugiese kennt seine neuen Mitspieler kaum. Am Mittwoch erst stiess er zur Mannschaft, nachdem er mit der U-21-Auswahl unterwegs gewesen war. Verständlich, fehlt die Bindung zum Spiel noch. Das Gleiche gilt für Wouter Burger, der zwar die letzten Tage durchgehend in der Brüglinger Ebene trainierte, doch auch er muss sich erst mit den Gegebenheiten beim FCB zurechtfinden.

Hinzu kommt, dass Burger eigentlich fürs Mittelfeld vorgesehen ist, im Tessin allerdings nach seiner Hereinnahme den Part in der Innenverteidigung übernahm. Für den Holländer gilt, was auch für den für die Schlusssekunden eingewechselten Fernandes gilt: Er braucht mehr Minuten, um sich mit dem Spielsystem des Ligazweiten vertraut zu machen.

Wouter Burger debütierte als Innenverteidiger. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Zeit, die Neuen ins Team zu integrieren, ist reichlich wenig vorhanden. Schliesslich stehen strenge englische Wochen bevor. Gut möglich aber, dass das Cupspiel am Sonntag in Rorschach jene Partie sein wird, in der die Neuen erstmals über 90 Minuten ihr Können zeigen dürfen. «Auf dem Platz braucht es noch einen Moment, bis es harmoniert», sagt Fabian Frei, der bei Abpfiff in Lugano die Captainbinde trug, über die Neuen, «aber in der Kabine haben sie sich bereits gut eingelebt.» Das sportliche Zusammenfinden ist also eine Herausforderung. Vor allem deswegen, weil der FCB in der aktuellen Phase kaum dafür Zeit hat.

